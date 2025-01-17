Bir Zamanların Jönüydü: Evlenip Çoluk Çocuğa Karışan Mert Fırat "Abilik Kıvamına" Geldiğini Kabul Etti!
Bir Zamanların Jönüydü: Evlenip Çoluk Çocuğa Karışan Mert Fırat "Abilik Kıvamına" Geldiğini Kabul Etti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=o66yB...
2018 senesinde beklenmedik bir şekilde evlenen üstüne bir de kızını kucağına alan Mert Fırat şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Şu sıralar sosyal sorumluluk projeleri ve tiyatro sahnelerinde gördüğümüz Mert Fırat, Melis İşiten'in programına konuk oldu. Ailesi ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Fırat 'abilik kıvamına' geldiğini kabul etti. Gelin detaylara ve o anlara birlikte bakalım!
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İntikam, Aşk ve Gurur gibi dizilerde rol almasının ardından yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla birlikte afından bahsettiren Mert Fırat sektörün en beğenilen oyuncularından birisi.
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Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yer almasının ardından tanınırlığını arttıran ismi o dönem aşk hayatıyla da bir hayli konuşur olmuştuk. Hande Doğandemir'le devam ettirdikleri ilişkinin yanı sıra kendisini rol arkadaşı Gökçe Bahadır'la da hakkında çıkan aşk iddialarıyla da duymuştuk.
Kısa bir süre sonra sosyetenin tanınan ismi İdil Fırat'la aşk iddialarına karışan Mert Fırat'ın magazine düşen fotoğraflarla başka bir birlikteliğe başladığını öğrenmiştik.
Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat'la yaşadığı ilişkiyi ailelerin tanışmasıyla resmiyete döken Mert Fırat 2018 senesinde dünyaevine girmişti.
Evliliklerinden iki yıl sonra da bebek müjdesi veren çift kızları Seyhan Mia'yı da kucağına almış ve gıptayla bakılan ailelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı.
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Şimdilerde ekranlardansa tiyatro sahnelerinde gördüğümüz Mert Fırat sosyal sorumluluk projeleriyle de adından bahsettiriyor.
Melis İşiten'in sunduğu Zaten Şov'a konuk olan Mert Fırat ailesiyle ilgili samimi açıklamaların yanı sıra ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Aile babası moduna giren Fırat'a İşiten'den gelen o soru ise yüzlerde gülümseme yarattı.
İşiten'in "Bir zamanlar seni jön olarak izlemekten herkesin tüyleri diken diken oluyordu... Şimdi biraz abi kıvamına geldin!" sözleri ise ortamı şenlendirdi.
"Çok şükür! Herkesin bir noktada abi kıvamına gelmesi lazım değil mi?" diyen Fırat "Ben çok okeyim. Ünlü olmadan zaten bununla ilgili çok güzel tecrübelerim oldu. Abilik makamı gayet güzel amcalık makamı biraz sarsıcı olabilir" sözleriyle güldürdü.
Gelin o anları birlikte izleyelim:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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