Artık Bir Durulsanız mı? Dava Açan Elçin Sangu'ya Birsen Altuntaş'tan Jet Hızında Karşılık Geldi!
Artık Bir Durulsanız mı? Dava Açan Elçin Sangu'ya Birsen Altuntaş'tan Jet Hızında Karşılık Geldi!
Dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Elçin Sangu Birsen Altuntaş'la fena gerilmişti. Birsen Altuntaş'a sürpriz yapacağını söyleyen ardından belgelerle konuşan Sangu üstüne iki sürpriz daha patlatmıştı. Dün gece Altuntaş'a dava açtığını X hesabından duyuran Sangu'ya Birsen Altuntaş'tan cevap gecikmedi.
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Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarına yönelik attığı tweetlerle ortalığı ayağa aldıran Elçin Sangu önce Rasim Ozan Kütahyalı ile atışmış ardından olaya Birsen Altuntaş dahil olmuştu.
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Birsen Altuntaş'la karşılıklı laf dalaşına giren Elçin Sangu'nun cevapları Farah Zeynep Abdullah'ı bile harekete geçirmişti.
Ardından Elçin Sangu olaya "Sana bir sürprizim var" diyerek es vermiş ve herkesi merakta bırakmıştı.
Hızını alamayan Sangu dün "sana iki sürprizi daha var" demiş ve Altuntaş'a dava açtığını duyurmuştu.
"Seninle son kez muhatap oluyorum" diyerek Birsen Altuntaş'a dava açan oyuncuya gazeteci Birsen Altuntaş'tan cevap geçtiğimiz dakikalarda geldi.
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"Bugüne kadar işlerini hep zorbalıkla yürütmeye çalışan Elçin Sangu benim de sana küçük bir sürprizim var.😉" paylaşımıyla Altuntaş Sangu'ya dava açtığını duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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