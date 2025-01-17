Hamilelik İddialarına Karışan China Suarez'in Paylaşımında Icardi'nin Mutluluğu "Gençleşti Resmen" Dedirtti!
Hamilelik İddialarına Karışan China Suarez'in Paylaşımında Icardi'nin Mutluluğu "Gençleşti Resmen" Dedirtti!
Wanda Nara ile olan toksik ilişkisinin üzerine sünger çeken Icardi sonunda akıllanmıştı bildiğiniz gibi. Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile ilişkisini bitirmesi sonrası Icardi'ye döneceği iddialarının ardından futbolcu yeni aşkını cümle aleme duyurmuştu. China Suarez'le aşklarını her gün yaptıkları paylaşımlarla gösteren ikili geçtiğimiz gün ise bomba bir iddiayla karşı karşıya kalmıştı. Suarez'in hamile olduğu iddia edilirken haberlere kısa dürede yalanlama gelmişti. Birlikte aşk dolu yeni paylaşımlar yapan çiftimizin mutluluğu X kullanıcısının radarından kaçmadı.
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Evliliklerini geçtiğimiz sene bitirme kararı almalarının ardından gündemden bir an olsun düşmeyen Icardi ve Wanda Nara ikilisi arasında yaşananlar dizileri aratmamıştı.
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Bu aşkı bitiren hamle ise Wanda'nın kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile yaşadıkları oldu. Fakat bu ilişkinin erken biteceğini tahmin edenler yanılmadı.
L-Gante'den ayrılan Wanda Nara soluğu Icardi'nin yanında alsa da umduğunu bulamadı. Icardi gönlünü çoktan bir başkasına kaptırdı!
China Suarez'le yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından duyuran futbolcu şimdilerde ağzı kulaklarında verdiği aşk dolu pozlarla gündeme geliyor.
Öyle ki geçtiğimiz gün Suarez'in hamilelik iddiaları magazin manşetlerini bile sardı. Kısa sürede fit pozlarıyla yalan haber olduğunu açıklayan Suarez biricik aşkı Icardi'yle yeni bir poz paylaştı!
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Her yeni güne yeni bir pozla başlayan çiftin mutlulukları X halkının gözünden kaçmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Dönüşü muhteşem olacak, AŞK ADAM! 🔥🔥
Aşk insanı güzelleştirir bu kesinlikle doğru 😊