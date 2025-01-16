RTÜK Zahide Yetiş'in Programına Soruşturma Başlatmıştı: Aşkım Kapışmak'tan "Kadını Hedef Gösterdiniz" Yorumu
RTÜK Zahide Yetiş'in Programına Soruşturma Başlatmıştı: Aşkım Kapışmak'tan "Kadını Hedef Gösterdiniz" Yorumu
Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak programının 15 Ocak günü yayınlanan bölümünde yaşananlar gündeme damga vurmuştu. Mehmet isimli konu eşi hakkında ihanet iddialarında bulunmuş, sunucu Zahide Yetiş ise programdaki hareketiyle eleştirilmişti.
Konuğa eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videosunu izleten Zahide Yetiş, sosyal medyadan tepki toplarken devreye RTÜK girmişti. Yetiş'in programı hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken olaya Aşkım Kapışmak dahil oldu. Aşkım Kapışmak, Zahide Yetiş'in programında yaşanan olaya 'Bir kadının eşi ve programın sunucusu, kadını Türkiye’nin gözü önünde linç ettiler.' ifadeleriyle tepki gösterdi.
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Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programının 15 Ocak günü yayınlanan bölümünde yaşanan olay ülke gündemine damga vurmuştu.
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Geçtiğimiz gün yayınlanan programda Zahide Yetiş'in Mehmet isimli şahısa eşinin olduğunu iddia ederek izlettiği cinsel içerikli video olay olmuştu.
Görüntülerdekinin Mehmet'in eşi olduğu iddia edilirken canlı yayın sırasında henüz kesinleşmeyen bu bilgiyi Mehmet'e veren sunucu Zahide Yetiş eleştiri oklarının hedefi oldu.
Ardından izletilen cinsel içerikli görüntüdekinin Sabriye olmadığı ortaya çıksa da olay sosyal medya sayesinde gündemde kalmaya devam etmişti.
Tepkilerin artmasıyla birlikte Zahide Yetiş'in sunduğu programla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in duyurusu üzerine inceleme başlatıldığı öğrenilmişti.
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Görüntülerinin canlı yayında izletilmesi ve kadının zan altında bırakılması sosyal medyada eleştirilmeye devam ederken gündemi sarsan olaya Aşkım Kapışmak'tan yorum geldi.
Konuya dahil olan Aşkım Kapışmak "Bu gündüz kuşağının rezilliğini ne olacak? Reyting için yaptıkları rezillikler! Bir kadının eşi ve programın sunucusu, kadını Türkiye’nin gözü önünde linç ettiler. Dışarıda bir sürü katil dolu, biri çıkıp vursa ne yapacaksınız? Hedef gösterdiniz kadını." ifadeleriyle hem programı hem de sunucuyu eleştirdi.
Aşkım Kapışmak'ın tepkisini şöyle bırakalım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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