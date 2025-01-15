Kalp Krizi Geçirmişti: Yılmaz Özdil'in Sağlık Durumuna İlişkin İlk Açıklama Gazeteci Korcan Karar'dan Geldi!
Kalp Krizi Geçirmişti: Yılmaz Özdil'in Sağlık Durumuna İlişkin İlk Açıklama Gazeteci Korcan Karar'dan Geldi!
Geçtiğimiz gün gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'den gelen haber sevenlerini korkutmuştu. Kalp krizi geçiren ve acil olarak hastaneye kaldırılan Özdil'in anjiyo olduğu öğrenilmişti. Yoğun bakıma aldığı öğrenilen isimin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama gazeteci Korcan Kara'dan geldi!
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Geçtiğimiz gün gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil gündeme yaşadığı sağlık sorunuyla gelmiş ve yürekleri ağızlara getirmişti.
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Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yılmaz Özdil apar topar hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmak üzere operasyona alınmıştı.
Geçirdiği operasyonun ardından kalp damarlarından biri başarıyla açılan Özdil'in bugün bir anjiyo daha geçirdiği ve diğer damarının da açıldığı öğrenildi.
Özdil'in sağlık durumuyla ilgili ilk konuşan isim gazeteci Korcan Karar oldu. Karar yaptığı paylaşımla Yılmaz Özdil'in yakın zamanda hastaneden taburcu olacağını sevenlerine duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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