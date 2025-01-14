Avukatlarla Görüşülmeye Başlanmış: Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Boşanma İçin Harekete Geçtiği İddia Edildi
Avukatlarla Görüşülmeye Başlanmış: Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Boşanma İçin Harekete Geçtiği İddia Edildi
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Gündeme sürekli verdikleri röportajlardaki gerginliklerden tutun da paylaşımlarına kadar boşanma iddialarıyla gelen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ayrılık iddiaları yeniden manşetleri sardı. İkiz kızlarıyla kurdukları sevimli aileyle beğeni toplayan çiftin evliliğinin bittiği sık sık gündem olurken Takvim'in haberine göre ikilinin avukatlarıyla görüşmeye başladığı iddia edildi. Süreci kızları için gizli tutmak istedikleri söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma sürecini masaya yatırdığı öğrenildi.
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Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışan ve rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti kurdukları aile ile sosyal medyanın en gözde çiftlerden bir tanesi olmayı sürdürüyor.
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Alin ve Lina ismindeki ikiz kızlarıyla gözlerden kalpler çıkartan paylaşımlar yapan çiftin popülaritesi küçümsenemeyecek kadar çok.
Fakat Pelin Akil ve Anıl Altan çifti verdikleri röportajlardaki gergin tavrları ve zaman zaman da açıklamaları yüzünden sık sık boşanma iddialarına karışan çiftlerden biri oluyordu.
Çıkan iddiaları iki taraf da pek çok kez yalanladı ama özellikle Pelin Akil'in boşanma sorularına "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an." ifadeleri kafaları o dönem epey bir karıştırmıştı.
Anıl Altan ise haklarında çıkan iddialarla ilgili "Üç senedir bizi boşuyorlar... Bu haberler tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin" demişti.
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Takvim'de yer alan habere göre ikilinin yeniden boşanma kararı aldıkları iddia edildi. Çiftin boşanma kararı alarak avukatlarıyla görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, boşanma prosedürlerini konuşan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin bu süreci kızları için gizli tutmak istediği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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