Nişanlandılar mı? Bülent Şakrak'tan Boşanan Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete'yle Yüzüklü Pozu Kafa Karıştırdı!
Nişanlandılar mı? Bülent Şakrak'tan Boşanan Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete'yle Yüzüklü Pozu Kafa Karıştırdı!
Bir süre boyunca hem evlilikleri hem de kurdukları aileyle gözde çiftlerden biri olmayı sürdüren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci şimdilerde yaşadıkları ilişkilerle gündeme geliyor. 2023 senesinde yollarını ayıran çift herkesi ufak çaplı bir şoka sürüklerken magazin manşetleri kısa bir süre sonra farklı isimlerle anılan Düvenci ve Şakrak'la resmen çalkalanmıştı.
Şimdilerde radyo sunucusu Güçlü Mete'yle mutlu beraberliğini sürdüren Ceyda Düvenci son paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisiyle yeni bir pozlarını paylaşan Düvenci'nin parmağındaki alyans dikkatlerden kaçmadı.
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Bülent Şakrak'la yaptığı 8 senelik evliliği tek celsede bitiren Ceyda Düvenci'nin adını ayrılık sonrası yaptığı üstü kapalı ve imalı bulunan paylaşımlarıyla konuşmuştuk.
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Ardından aşkı radyo sunucusu Güçlü Mete ile bulan, ilişkisinde de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Düvenci mutluluğunu sağlam adımlarla sürdürüyor.
Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete'yle aşk yaşarken Bülent Şakrak da Esra Akpınar'la yeni bir ilişkiye başlamış fakat bu ilişki pek de uzun sürmemişti.
Ardından Şakrak kendisinden 22 yaş küçük yeni sevgilisi Burcu Kirman'la birlikteliğini bu kareyle duyurmuş ve ikiliden paylaşımlar hız kesmeden gelmeye devam etmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise bir süredir devam eden Güçlü Mete ve Ceyda Düvenci ilişkisinin evlilik yoluna girmiş olabildeceği kafaları kurcaladı.
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Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımı üzerine parmağındaki alyanslarla dikkat çeken çiftin nişanlanmış olabileceği düşünüldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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