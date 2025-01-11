Ezgi Mola'dan Dizi Sektöründeki Tekelleşme İddialarına Tepki Gösteren Oyunculara İmalı Paylaşım!
Ezgi Mola'dan Dizi Sektöründeki Tekelleşme İddialarına Tepki Gösteren Oyunculara İmalı Paylaşım!
ID İletişim bünyesindeki oyunculardan biri olan Ezgi Mola ortaya çıkan iddialara sosyal medya hesabından Hazal Kaya'nın paylaşımıyla tepki göstermişti. Gündem birkaç gündür Ayşe Barım ve oyuncularına yönelik iddialarla çalkalanırken dizi sektörü de tekelleşme iddiaları hakkında açıklamalarıyla dikkat çekiyor.
Kimi oyuncular da geçtiğimiz günlerde sektördeki bazı isimlerin 'güç oyununa' maruz kaldıklarını belirterek farklı iddialar ortaya atmaya devam ediyor. Ortaya çıkan bu tepkilerin ardından Ezgi Mola'nın set karavanından yaptığı paylaşım gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tv100'den Fuat Uğur'un ortaya attığı iddialar ucu bucağı olmayan iddialara ve birçok oyuncunun açıklamasına yol açmış, ID İletişim ve ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım ise konuya dair açıklamalarında mahkeme sürecine başvurduklarını açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Barım'a yöneltilen iddialar dışında dizi sektörünün tekelleşmesi iddialarına da oyunculardan tepki gelmeye başladı bildiğiniz gibi. Burcu Biricik başta olmak üzere birçok oyuncu sektördeki tekelleşmeden dert yanmıştı.
ID İletişim bünyesindeki oyuncular ajanslarına yöneltilen iddialara dair açıklamalarına devam ederken Hazal Kaya da ateş püskürmüş, ardından Ezgi Mola, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel gibi ünlü isimler Kaya'yı destekleyen paylaşımlarda bulunmuştu.
Açıklamanın ardından sessizliğe bürünen oyunculardan biri olan Ezgi Mola geçtiğimiz saatlerde sektördeki tekelleşme iddialarına tepki gösteren ünlülere imalı bir paylaşım yaptı.
Set karavanından paylaşım yapan Ezgi Mola "Oh oh dökün taşlarınızı!" notunu düştüğü o kareyle eleştirilerin odak noktası oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın