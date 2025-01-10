Yöneltilen Çirkin İddialar Hakkında Konuşan Fatih Altaylı'dan Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya Büyük Destek!

Bir süredir gündemde dönen ID İletişim ve Ayşe Barım hakkındaki iddialar almış başını gitmişti. Ajans hakkındaki iddialara oyuncular da dahil olmuştu. Geçtiğimiz gün ise hem Serenay Sarıkaya hem Ayşe Barım bu iddialara cevap vermişti. Benzer açıklamalarda bulunan ikili olayı mahkemeye taşıdığını duyurmuştu.

Sektördeki oyuncular yorumlarını esirgemezken Ayşe Barım'a destek veren bir isim de Fatih Altaylı oldu. Ayşe Barım'ı sektörde tanıdığını dile getiren Altaylı olaya dair düşüncelerini paylaşarak hem Sarıkaya'ya hem de Barım'a büyük destek verdi.