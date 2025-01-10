Yöneltilen Çirkin İddialar Hakkında Konuşan Fatih Altaylı'dan Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya Büyük Destek!
Yöneltilen Çirkin İddialar Hakkında Konuşan Fatih Altaylı'dan Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya Büyük Destek!
Bir süredir gündemde dönen ID İletişim ve Ayşe Barım hakkındaki iddialar almış başını gitmişti. Ajans hakkındaki iddialara oyuncular da dahil olmuştu. Geçtiğimiz gün ise hem Serenay Sarıkaya hem Ayşe Barım bu iddialara cevap vermişti. Benzer açıklamalarda bulunan ikili olayı mahkemeye taşıdığını duyurmuştu.
Sektördeki oyuncular yorumlarını esirgemezken Ayşe Barım'a destek veren bir isim de Fatih Altaylı oldu. Ayşe Barım'ı sektörde tanıdığını dile getiren Altaylı olaya dair düşüncelerini paylaşarak hem Sarıkaya'ya hem de Barım'a büyük destek verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tv100'den Fuat Uğur'un yazısında ortaya attığı isimsiz iddialar son günlere damga vurmaya devam ederken sektördeki oyuncular da konuya dair yaptıkları açıklamalarla gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Barım ve ID İletişim'e yöneltilen iddiaların ardından ajanstan yalanlama gelmiş, Hazal Kaya, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya gibi isimler tepkilerini dile getirmişti.
Konuya dair bir başka açıklama yapan isim ise gazeteci Fatih Altaylı oldu. Ayşe Barım'ı yıllardır sektörde bildiğini söyleyen Altaylı çirkin bulduğu iddialar hakkında "Böyle bir şeyi biliyorsan ve kendinden eminsen adıyla sanıyla yazarsın... Ayşe Barım herhalde işini iyi yapıyor ki sanatçılar da onu tercih etmişler. Onu tercih eden sanatçıların iş buluyor olması Ayşe Barım'ın başarısı olduğu kadar sanatçıların da iyi olmasından kaynaklanıyor. 'Onun şirketindekiler iş buluyor, benimkiler bulamıyor' diyorlar, şimdi Ayşe Barım ne yapsın buna? Ayşe Barım'ın yapım şirketlerine kendi sanatçılarını önermesi ayıp bir şey mi? Zaten bir menajerin işi bu değil mi? Dünyada da işler böyle yürümüyor mu?" dedi.
Altaylı "Herkes elindeki sanatçıyı pazarlamak ister o konuda yapım şirketleriyle iyi bir ilişkisi varsa eğer diğerleri bulamıyorsa bu Ayşe Barım'ın suçu mu? Eğer bu bir suçsa bile bunun karşılığı iftira atmak 'iş adamından şantajla para aldılar' falan demek mi? Fuat Uğur'un bunu yazmasında bir şey yok, burdaki korkaklık isimsiz iddiaları ortaya atması ve sonrasında çekilmesi. Sanatçılar da bunu köpürtüyor. Bunların aynıları sana yapılsa hoşuna gider mi?" ifadeleriyle sanatçılara da tepki gösterdi.
Sarıkaya'nın hedef gösterildiğini düşünen Altaylı "Burda Serenay Sarıkaya'nın ne günahı var ne yapmış kadın? Zaten Ayşe Barım yırtınsa Serenay Sarıkaya'nın bir karşılığı yoksa televizyon seyricisi karşısında zaten kimse çalışmaz onunla. Torpil işlese ben oynarım abi, bütün dizi yapımcıları benim arkadaşım...Benden Şakir Paşa olmaz mıydı kardeşim?" şeklinde konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlardan bir kesiti şöyle bırakalım:
Videonun tamamını da şöyle bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Mevzuyu tam anlammış sanırım.
olay başarı, iş bitirme yeteneği va değil fatih abicim haksız rekabet iddiası, bazı insanların önünün açılıp bazılarının hayatının bitirilmesi.. ayrıca bu se... Devamını Gör
"Torpil işlese ben oynarım abi, bütün dizi yapımcıları benim arkadaşım...Benden Şakir Paşa olmaz mıydı kardeşim?" Ahahahaha, ahahahahahahaha, ahahahahahahaha... Devamını Gör