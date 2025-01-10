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Yöneltilen Çirkin İddialar Hakkında Konuşan Fatih Altaylı'dan Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya Büyük Destek!

Yöneltilen Çirkin İddialar Hakkında Konuşan Fatih Altaylı'dan Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya Büyük Destek!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.01.2025 - 09:53

Bir süredir gündemde dönen ID İletişim ve Ayşe Barım hakkındaki iddialar almış başını gitmişti. Ajans hakkındaki iddialara oyuncular da dahil olmuştu. Geçtiğimiz gün ise hem Serenay Sarıkaya hem Ayşe Barım bu iddialara cevap vermişti. Benzer açıklamalarda bulunan ikili olayı mahkemeye taşıdığını duyurmuştu. 

Sektördeki oyuncular yorumlarını esirgemezken Ayşe Barım'a destek veren bir isim de Fatih Altaylı oldu. Ayşe Barım'ı sektörde tanıdığını dile getiren Altaylı olaya dair düşüncelerini paylaşarak hem Sarıkaya'ya hem de Barım'a büyük destek verdi.

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Tv100'den Fuat Uğur'un yazısında ortaya attığı isimsiz iddialar son günlere damga vurmaya devam ederken sektördeki oyuncular da konuya dair yaptıkları açıklamalarla gündeme gelmişti.

Tv100'den Fuat Uğur'un yazısında ortaya attığı isimsiz iddialar son günlere damga vurmaya devam ederken sektördeki oyuncular da konuya dair yaptıkları açıklamalarla gündeme gelmişti.

Fuat Uğur'un tepkilere yol açan yazısından bir kesiti şöyle verelim👆

O iddiaların detaylarından da bu içeriğimizde bahsettik:

Ayşe Barım ve ID İletişim'e yöneltilen iddiaların ardından ajanstan yalanlama gelmiş, Hazal Kaya, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya gibi isimler tepkilerini dile getirmişti.

Ayşe Barım ve ID İletişim'e yöneltilen iddiaların ardından ajanstan yalanlama gelmiş, Hazal Kaya, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya gibi isimler tepkilerini dile getirmişti.

Geçtiğimiz gece ise iddiaların odak noktasında olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya olayla ilgili ilk defa konuşmuştu:

Ardından menajer Ayşe Barım da mahkeme sürecine başvurduklarını açıklamıştı:

Konuya dair bir başka açıklama yapan isim ise gazeteci Fatih Altaylı oldu. Ayşe Barım'ı yıllardır sektörde bildiğini söyleyen Altaylı çirkin bulduğu iddialar hakkında "Böyle bir şeyi biliyorsan ve kendinden eminsen adıyla sanıyla yazarsın... Ayşe Barım herhalde işini iyi yapıyor ki sanatçılar da onu tercih etmişler. Onu tercih eden sanatçıların iş buluyor olması Ayşe Barım'ın başarısı olduğu kadar sanatçıların da iyi olmasından kaynaklanıyor. 'Onun şirketindekiler iş buluyor, benimkiler bulamıyor' diyorlar, şimdi Ayşe Barım ne yapsın buna? Ayşe Barım'ın yapım şirketlerine kendi sanatçılarını önermesi ayıp bir şey mi? Zaten bir menajerin işi bu değil mi? Dünyada da işler böyle yürümüyor mu?" dedi.

Konuya dair bir başka açıklama yapan isim ise gazeteci Fatih Altaylı oldu. Ayşe Barım'ı yıllardır sektörde bildiğini söyleyen Altaylı çirkin bulduğu iddialar hakkında "Böyle bir şeyi biliyorsan ve kendinden eminsen adıyla sanıyla yazarsın... Ayşe Barım herhalde işini iyi yapıyor ki sanatçılar da onu tercih etmişler. Onu tercih eden sanatçıların iş buluyor olması Ayşe Barım'ın başarısı olduğu kadar sanatçıların da iyi olmasından kaynaklanıyor. 'Onun şirketindekiler iş buluyor, benimkiler bulamıyor' diyorlar, şimdi Ayşe Barım ne yapsın buna? Ayşe Barım'ın yapım şirketlerine kendi sanatçılarını önermesi ayıp bir şey mi? Zaten bir menajerin işi bu değil mi? Dünyada da işler böyle yürümüyor mu?" dedi.

Altaylı "Herkes elindeki sanatçıyı pazarlamak ister o konuda yapım şirketleriyle iyi bir ilişkisi varsa eğer diğerleri bulamıyorsa bu Ayşe Barım'ın suçu mu? Eğer bu bir suçsa bile bunun karşılığı iftira atmak 'iş adamından şantajla para aldılar' falan demek mi? Fuat Uğur'un bunu yazmasında bir şey yok, burdaki korkaklık isimsiz iddiaları ortaya atması ve sonrasında çekilmesi. Sanatçılar da bunu köpürtüyor. Bunların aynıları sana yapılsa hoşuna gider mi?" ifadeleriyle sanatçılara da tepki gösterdi.

Altaylı "Herkes elindeki sanatçıyı pazarlamak ister o konuda yapım şirketleriyle iyi bir ilişkisi varsa eğer diğerleri bulamıyorsa bu Ayşe Barım'ın suçu mu? Eğer bu bir suçsa bile bunun karşılığı iftira atmak 'iş adamından şantajla para aldılar' falan demek mi? Fuat Uğur'un bunu yazmasında bir şey yok, burdaki korkaklık isimsiz iddiaları ortaya atması ve sonrasında çekilmesi. Sanatçılar da bunu köpürtüyor. Bunların aynıları sana yapılsa hoşuna gider mi?" ifadeleriyle sanatçılara da tepki gösterdi.

Sarıkaya'nın hedef gösterildiğini düşünen Altaylı "Burda Serenay Sarıkaya'nın ne günahı var ne yapmış kadın? Zaten Ayşe Barım yırtınsa Serenay Sarıkaya'nın bir karşılığı yoksa televizyon seyricisi karşısında zaten kimse çalışmaz onunla. Torpil işlese ben oynarım abi, bütün dizi yapımcıları benim arkadaşım...Benden Şakir Paşa olmaz mıydı kardeşim?" şeklinde konuştu.

Sarıkaya'nın hedef gösterildiğini düşünen Altaylı "Burda Serenay Sarıkaya'nın ne günahı var ne yapmış kadın? Zaten Ayşe Barım yırtınsa Serenay Sarıkaya'nın bir karşılığı yoksa televizyon seyricisi karşısında zaten kimse çalışmaz onunla. Torpil işlese ben oynarım abi, bütün dizi yapımcıları benim arkadaşım...Benden Şakir Paşa olmaz mıydı kardeşim?" şeklinde konuştu.
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O anlardan bir kesiti şöyle bırakalım:

Videonun tamamını da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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pinko

Mevzuyu tam anlammış sanırım.

Can_Can

olay başarı, iş bitirme yeteneği va değil fatih abicim haksız rekabet iddiası, bazı insanların önünün açılıp bazılarının hayatının bitirilmesi.. ayrıca bu se... Devamını Gör

Darkest Darko

"Torpil işlese ben oynarım abi, bütün dizi yapımcıları benim arkadaşım...Benden Şakir Paşa olmaz mıydı kardeşim?" Ahahahaha, ahahahahahahaha, ahahahahahahaha... Devamını Gör