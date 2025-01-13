Nasıl Cesaret Ettin? Saçlarına Kıyan Pelin Akil'in Radikal Değişimi Ayrılık Sorularını Beraberinde Getirdi!

Senelerdir musmutlu ailesiyle hayran bırakan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın bir süredir boşanacağı konuşuluyordu. Boşanma iddialarını yalanlayan ve beraber mutlu olduklarını dile getiren çiftin röportajlarının her biri ayrı gündem olmuş, analiz edilmişti. Bir süredir beraber hiç paylaşım yapmayan ikilinin 'ayrılık' ihtimalinin yeniden konuşulmasına Pelin Akil'in radikal değişimi sebep oldu.

Upuzun, kabarık ve kıvırcık güzelim saçlarına kıyan Pelin Akil'in yeni tarzı kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri de hiç içine sindiremedi!