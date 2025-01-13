Nasıl Cesaret Ettin? Saçlarına Kıyan Pelin Akil'in Radikal Değişimi Ayrılık Sorularını Beraberinde Getirdi!
Nasıl Cesaret Ettin? Saçlarına Kıyan Pelin Akil'in Radikal Değişimi Ayrılık Sorularını Beraberinde Getirdi!
Senelerdir musmutlu ailesiyle hayran bırakan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın bir süredir boşanacağı konuşuluyordu. Boşanma iddialarını yalanlayan ve beraber mutlu olduklarını dile getiren çiftin röportajlarının her biri ayrı gündem olmuş, analiz edilmişti. Bir süredir beraber hiç paylaşım yapmayan ikilinin 'ayrılık' ihtimalinin yeniden konuşulmasına Pelin Akil'in radikal değişimi sebep oldu.
Upuzun, kabarık ve kıvırcık güzelim saçlarına kıyan Pelin Akil'in yeni tarzı kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri de hiç içine sindiremedi!
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Hayatımıza uzun yıllar önce giren ve son zamanlarda yıldızı daha da parlayan, şimdilerde de Rota Yeniden Oluşturuldu müzikalinde başrol alan Pelin Akil'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Akil yalnızca yer aldığı projelerle değil, Anıl Altan'la yaşadığı ve herkesin imrendiği aşkla da sık sık gündeme geliyor.
2008-2011 yılları arasında Arka Sıradakiler dizisinde oynarken tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüştükten sonra da 2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ve Anıl Altan, senelerdir ünlü oyuncular arasında en sevilen çiftler arasında yer alıyor. İkiz kızları Alin ve Lina'yı sonradan göstermemeye karar verdilerse de dünya tatlısı çekirdek aile pozları her seferinde olay oluyor.
Çiftimiz kesin bir dille yalanlasa da bir süredir ilişkide çatırdamalar olduğu ve hatta boşanacakları iddiaları dolaşıyor. Dolayısıyla aylardır ne zaman birbirlerinden uzak takılsalar, ayrılık sorusu yeniden gündeme geliyor.
Bu sefer konuyu ayrılığa bağlatan konu ise bir imaj değişikliğinden geçiyor... Pelin Akil'in uzun ve güzel saçlarına son bir kez bakmanızı rica ediyoruz sizden.
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Çünkü kendisi geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştığı pozlarla saçlarına kıydığını duyurdu!
Saçlarını kısacık kestiren Akil'in yeni imajı kimileri tarafından çok beğenildi, kimileri eski haline kıyasla bu yeni görünümünü hiç içine sindiremedi, kimileri ise Anıl Altan'la yılbaşından bu yana paylaşım yapmamasına takılıp konuyu ayrılığa getirdi!
Gelin, yorumlara beraber bakalım! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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