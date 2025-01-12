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"Tekelleşme" İddiasını Analiz Eden Elçin Sangu'dan Kendisine Hak Veren Rasim Ozan Kütahyalı'ya İnce Ayar!

"Tekelleşme" İddiasını Analiz Eden Elçin Sangu'dan Kendisine Hak Veren Rasim Ozan Kütahyalı'ya İnce Ayar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.01.2025 - 21:33

Günlerdir dur durak bilmeden dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları tartışılıyor. Hemen hemen tüm ünlülerin konuya dair açıklamalar paylaştığı meselede, kimileri iddiaları yalanlarken kimileri de 'tekelleşmenin' sektörün bir gerçeği olduğunu ve konunun magazinselleşmemesi gerektiğini vurguluyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde Elçin Sangu da tartışmalara dahil olmuş, bir analiz paylaşmıştı. Sangu'nun flood'unu haklı bulup destek çıkan Rasim Ozan Kütahyalı, Elçin Sangu'nun tepkisini çekti. Gelin, neler olmuş beraber görelim.

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Son günlerde Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya'yı ön yüzünde görsek de tüm dizi sektörünü ilgilendiren ve ünlüler arasında da büyük bir tartışmaya sebep olan iddialar dönüyor.

Son günlerde Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya'yı ön yüzünde görsek de tüm dizi sektörünü ilgilendiren ve ünlüler arasında da büyük bir tartışmaya sebep olan iddialar dönüyor.

Olay epey karmaşık... Kaçıran, anlamak isteyen varsa başından sonuna tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat dizi sektöründeki "tekelleşme" mevzusu büyüdükçe büyüdü. Kimileri iddiaları yalanlarken, Farah Zeynep Abdullah'tan Gonca Vuslateri'ne, Demet Evgar'dan Burcu Biricik'e birçok ünlü "tekelleşmenin" sektörün bir gerçeği olduğuna ve konunun magazinselleştirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Fakat dizi sektöründeki "tekelleşme" mevzusu büyüdükçe büyüdü. Kimileri iddiaları yalanlarken, Farah Zeynep Abdullah'tan Gonca Vuslateri'ne, Demet Evgar'dan Burcu Biricik'e birçok ünlü "tekelleşmenin" sektörün bir gerçeği olduğuna ve konunun magazinselleştirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz saatlerde Elçin Sangu da tartışmaya katılmış, "konunun özünü bozan" meslektaşlarına taş attıktan sonra "tekelleşme" iddialarını incelemişti.

Geçtiğimiz saatlerde Elçin Sangu da tartışmaya katılmış, "konunun özünü bozan" meslektaşlarına taş attıktan sonra "tekelleşme" iddialarını incelemişti.

Kaçıranlar için Sangu'nun flood'unun tamamından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Elçin Sangu tweeti attıktan birkaç saat sonra kendisine Rasim Ozan Kütahyalı'dan cevap geldi.

Elçin Sangu tweeti attıktan birkaç saat sonra kendisine Rasim Ozan Kütahyalı'dan cevap geldi.

Kütahyalı, flood'u "çok haklı" bulduğunu söyledi, Sangu'nun analizine kulak verilmeli dedi.

Kütahyalı, flood'u "çok haklı" bulduğunu söyledi, Sangu'nun analizine kulak verilmeli dedi.
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Fakat Elçin Sangu, Kütahyalı'nın konuya dahil oluşundan ve yorumundan hoşlanmadı.

Fakat Elçin Sangu, Kütahyalı'nın konuya dahil oluşundan ve yorumundan hoşlanmadı.

Hatta abiri caizse inceden ayar verdi kendisine...

Hatta abiri caizse inceden ayar verdi kendisine...

Kütahyalı'dan da cevap gecikmedi tabii. Uzun uzun kendisini açıkladı. Sangu ise geri dönmedi.

Kütahyalı'dan da cevap gecikmedi tabii. Uzun uzun kendisini açıkladı. Sangu ise geri dönmedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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