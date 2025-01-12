Ezgi Mola Olabilir mi? Saba Tümer'e Yediği Kazıkları Anlatan Enis Arıkan'ın İmalı Sözleri Kafa Karıştırdı!
Ezgi Mola Olabilir mi? Saba Tümer'e Yediği Kazıkları Anlatan Enis Arıkan'ın İmalı Sözleri Kafa Karıştırdı!
Bir dönem birbirinin yanından ayrılmayan can dostlar Ezgi Mola ve Enis Arıkan küsüp görüşmeyi keseli çok oldu biliyorsunuz... Ezgi Mola'nın doğumundan sonra bıçak gibi kesilen arkadaşlık, geçtiğimiz günlerde yeniden alevlenmişti. Ezgi Mola'nın paylaştığı arkadaşlık temalı hikayenin Enis Arıkan'a gönderme olup olmadığı düşünülmüştü.
Gönderme mevzusu yalanlandı fakat geçtiğimiz saatlerde bir X kullanıcısı konuya bambaşka bir yerden yaklaştı! Gelin, neler olmuş beraber bakalım!
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Birkaç yıl önce kim ne zaman Ezgi Mola dese akıllara Enis Arıkan, ne zaman Enis Arıkan dese Ezgi Mola gelirdi hatırlarsınız.
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Sonra ne olduysa oldu, herkesin parmakla gösterdiği dostluk bir anda buz kesti.
Ezgi Mola evlendikten sonra, düğünde neredeyse tek ünlü arkadaşı olarak boy gösteren Enis Arıkan'ı Ezgi Mola, Can'ına kavuştuktan sonra bir daha hiç bir arada göremedik.
Yani nereden baksanız bir buçuk senesi var meselenin... Bir dönem bu küslüğün Enis Arıkan doğuma da, doğumdan sonra ev ziyaretine de gitmediği için yaşandığı iddia edildi.
Fakat daha da arkası gelmedi konunun. Öylece kapandı, Mola ve Arıkan küslüğü de gün geçtikçe hiç barışmayacaklarmış gibi hissettirmeye, sosyal medyada kalp kıran editler yapılmasına sebep oldu.
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Derken geçtiğimiz hafta Ezgi Mola arkadaşlığa dair bir hikaye paylaşınca ortalık yeniden alevlendi. Ezgi Mola'nın Enis Arıkan'a bir göndermede bulunup bulunmadığı düşünülmüş, dedikodu kol gezmeye başlamıştı.
Bu konu da böyle sönecek gibi duruyordu ki geçtiğimiz saatlerde bir X kullanıcısı, Enis Arıkan'ın geçtiğimiz aylarda konuk olduğu Saba Tümer programında kurduğu cümleleri aradan cımbızla çekti.
Ve "aralarının bozulma sebebi bu olabilir mi?" sorusunu yönelterek fitili ateşledi.
Ne düşünüyorsunuz? Ezgi Mola böyle bir şey yapmış, böyle bir niyet gütmüş olabilir mi? Enis Arıkan'ın bahsettiği kişinin eski can dostu olma ihtimali var mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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