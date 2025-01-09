Gönderme Ona Mıydı? Enis Arıkan, Herkesi Kahreden Ezgi Mola Küslüğüyle İlgili İlk Kez Konuştu!

Bir dönem magazin dünyasının en sevilen dostluk ilişkisini Ezgi Mola ve Enis Arıkan kurmuştu. Herkesi gıpta ettiren cinsten olan bu arkadaşlığa maalesef ki nazar değdi. Geçtiğimiz aylarda küsen ve o günden sonra da bir araya gelmeyen ikili bu sefer bambaşka bir konuyla dikkat çekti.

Ezgi Mola'nın sosyal medya hesabından ince bir gönderme yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Enis Arıkan ise bu haberlere yanıt vererek sessizliğini nihayet bozdu!