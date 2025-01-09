Gönderme Ona Mıydı? Enis Arıkan, Herkesi Kahreden Ezgi Mola Küslüğüyle İlgili İlk Kez Konuştu!
Gönderme Ona Mıydı? Enis Arıkan, Herkesi Kahreden Ezgi Mola Küslüğüyle İlgili İlk Kez Konuştu!
Bir dönem magazin dünyasının en sevilen dostluk ilişkisini Ezgi Mola ve Enis Arıkan kurmuştu. Herkesi gıpta ettiren cinsten olan bu arkadaşlığa maalesef ki nazar değdi. Geçtiğimiz aylarda küsen ve o günden sonra da bir araya gelmeyen ikili bu sefer bambaşka bir konuyla dikkat çekti.
Ezgi Mola'nın sosyal medya hesabından ince bir gönderme yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Enis Arıkan ise bu haberlere yanıt vererek sessizliğini nihayet bozdu!
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Bir zamanlar tüm magazin camiasının dostluklarını kıskandığına yemin edebileceğimiz ama kanıtlayamayacağımız ikilisi Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ı bilmeyeniniz yoktur.
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Oyuncu ikilinin bir dönemler yedikleri-içtikleri, dedikodu edip milleti çekiştirmeleri, gülüp eğlenmeleri ayrı gitmezdi.
Onları böyle görenlere "Bize de böyle dostluk nasip olur mu?" dedirten türden bir arkadaşlık kuran ikiliye bundan birkaç ay önce nazar değdi maalesef...
Arıkan'ın, Ezgi Mola’nın Miami’deki doğumuna katılmadığı ve ülkeye döndükten sonra dostunu ziyaret etmediği için aralarının bozulduğu ileri sürüldü.
Birlikte yaptıkları paylaşımlar, attıkları adımlar bıçak gibi kesilen ünlü ikilinin bu halleri sevenlerini de epey üzdü hatta.
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Unutulmaz kankalar geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola'nın bir paylaşımıyla yeniden gündemimize oturdu. Arıkan'la hala konuşmadıkları bilinen Mola'nın bu sözleri bariz bir gönderme olarak algılandı.
Ezgi Mola'nın "Sitem eden, küsen ‘Bana neden şunu yapmadın’ diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" sözleri sonrası Enis Arıkan'dan ilk kez açıklama geldi.
Arkadaşı Şebnem Bozoklu ile dolaşırken görüntülenen Arıkan konuyla ilgili net bir açıklama yaparak " “Ezgi öyle bir şey yapmaz asla. Başka birine yapmıştır büyük ihtimal benimle alakası olamaz. Biz birbirimize öyle şeyler yapmayız. Sakın, hiç düşünmeyin bile" ifadelerini kullandı.
Muhabirin "Barış sağlandı mı?" sorusuyla gülümsemeye başlayan Arıkan, "Barış sağlanır sağlanmaz ama birbirimize göndermeler yapmayız. Seni küçük yılan” sözleriyle bitirdi konuşmasını.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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