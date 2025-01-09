Neden Ekranda Yok? Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Rüzgar Erkoçlar'dan Dizi Sektörüne Ağır Sitem!
Neden Ekranda Yok? Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Rüzgar Erkoçlar'dan Dizi Sektörüne Ağır Sitem!
Özellikle son 4-5 gündür sosyal medyanın gündemine oturan bazı konular var. Magazin ve televizyon dünyasını kısa sürede çalkalayan olayların ardından ünlüler dünyasında da hareketlilik başladı. Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının da yayılmasıyla birlikte yeni tartışmalar ortaya çıktı.
Konuyla ilgili sitemli açıklamalarda bulunanlar kervanına, cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası ekranlardan uzak kalan Rüzgar Erkoçlar katıldı. 'Konulan engeller var' diyen ünlü oyuncu ima dolu ifadeler kullanarak dikkat çekti.
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Geçtiğimiz birkaç gündür magazin ve televizyon dünyasını epey yakından ilgilendiren bomba iddialar sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.
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TV100'den Fuat Uğur'a ait köşe yazısıyla başlayan olaylar kısa sürede büyük ses getirdi. Çirkin iddiaların baş gösterdiği söylemlerin yanı sıra oyunculuk sektöründeki çarpıklıklara ve haksızlıklara da değinildi.
ID İletişim'in konuya dair resmi açıklama yapmasından sonra hem ajansa bağlı hem de bağlantısı olmayan oyuncuların açıklamaları bomba etkisi yaratmaya başladı.
Dizi sektöründeki tekelleşme tartışmalarının alevlenmesiyle tepkisini gösteren ilk isimlerden biri Ümit Erdim oldu.
Bu konuyla ilgili son ses yükselten isimlerden biri de Emret Komutanım dizisinde 'Foto Fato' karakteriyle yıldızı parlayan Nil Erkoçlar olarak hayatımıza giren ünlü oyuncu oldu.
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Daha sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı olup adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştirip, mutlu bir evliliğe imza atmıştı.
Zorlu ameliyatın ardından ekranlarda bir daha göremediğimiz Rüzgar Erkoçlar geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.
Snob Magazin'e açıklamalarda bulunan Erkoçlar, 12 yıl önce çalıştığı pastaneye ortak olduğunu söylerken, sektörle ilgili sorulara " "Birçok oyuncu var hem ticarete atılıp hem de kendi mesleğini icra edebiliyor. 10 sene önce çekilen belgeselim var. Hollanda Konsolosluğu'nda gösterimini yaptık." cevabını verdi.
"Dizi teklifleri geliyor mu?" sorusuyla içini döken Erkoçlar ", "Televizyondan çok teklif gelmiyor. Sebebini biliyorum neden gelmediğinin..." deyip devam etti:
"Durumum da bir şey yok. Basın haberimi yapıyor, herkes beni tanıyor. İş kendi mesleğime gelince olmuyor. Sinema filmleri var, yapım şirketlerinin başarısızlığımı mi bilmiyorum, satılamıyor. Ya burada konulan engel var. Öyleyse onun kaldırılmasını istiyorum."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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