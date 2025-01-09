Neden Ekranda Yok? Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Rüzgar Erkoçlar'dan Dizi Sektörüne Ağır Sitem!

'Birçok ülkede ödül aldık. Amerika, İspanya ve Hindistan'da gösterildi. Burada dijital platformda anlaşabilirsek, bu ülkenin insanıyım. Bu zorlu yolculukta bu ülkede savaş vermiş bir insanım. Bence ülkemizde de gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Konusu benim yolculuğum. Rüzgar'ın yolculuğu... Bu süreçte yaşatılanlar ve yapılanlar. Her şey var. Siz buzdağının yüzde birini biliyorsunuz. Bu belgesel yüzde 10'unu gösteriyor. Diğer kısmı bende, yaşayan bilir'