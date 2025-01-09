Ekranlardan Uzaklaşmıştı: Ümit Erdim’den Dizi Sektöründeki Tekelleşme Tartışmaları Çok Sağlam Gönderme!
Ekranlardan Uzaklaşmıştı: Ümit Erdim’den Dizi Sektöründeki Tekelleşme Tartışmaları Çok Sağlam Gönderme!
Son birkaç gündür sosyal medyayı ayağa kaldıran olay kısacık sürede dallanıp budaklandı. Hem magazin hem de televizyon dünyasını yakından ilgilendiren iddialarların patlasamıyla dizi sektöründeki tekelleşme tartışmaları alevlendi.
Pek çok ünlü isimden tepkiler yükselirken bir eleştiri de Ümit Erdim'den geldi. Yıllardır ekranlarda göremedimiz ünlü oyuncudan çok sağlam bir gönderme geldi!
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Son birkaç gündür sosyal medyanın gündemine oturan bir konu var biliyorsunuz ki. İddialar hem magazin hem de tv dünyasını fena çalkalamış durumda.
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ID İletişim'in odak noktası olduğu ve sektörün birbirinden tanıdık simalarının öne çıktığı konuyla ilgili pek çok şoke eden iddia ortaya atıldı.
Konu dallanıp budaklandıkça dizi sektöründeki tekelleşme tartışmalarının da alevlenmesiyle sessiz kalmayan isimlerden biri de Ümit Erdim oldu.
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu o yapımdan sonra birkaç yapımda daha rol aldı.
En son 2013 yılında yayınlanan Doksanlar dizisinde rol alan Ümit Erdim o günden sonra hiçbir yapımda rol almadı.
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O dönemde inanılmaz kilo verip adeta bambaşka birine dönüşen Erdim, sosyal medya hesabından tokat gibi bir gönderme yaptı.
"Ben 6 yıl önce bunları söylediğimde bana 'zayıflayınca iş bulamadı o yüzden böyle konuşuyor' dediler. Herkese günaydın.." ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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