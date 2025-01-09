Ekranlardan Uzaklaşmıştı: Ümit Erdim’den Dizi Sektöründeki Tekelleşme Tartışmaları Çok Sağlam Gönderme!

Son birkaç gündür sosyal medyayı ayağa kaldıran olay kısacık sürede dallanıp budaklandı. Hem magazin hem de televizyon dünyasını yakından ilgilendiren iddialarların patlasamıyla dizi sektöründeki tekelleşme tartışmaları alevlendi.

Pek çok ünlü isimden tepkiler yükselirken bir eleştiri de Ümit Erdim'den geldi. Yıllardır ekranlarda göremedimiz ünlü oyuncudan çok sağlam bir gönderme geldi!