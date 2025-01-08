Şok Olacaksınız: Dünyaca Ünlü Model Bella Hadid Bakın Türk Mutfağından Hangi Lezzetle Hünerlerini Sergiledi!
Şok Olacaksınız: Dünyaca Ünlü Model Bella Hadid Bakın Türk Mutfağından Hangi Lezzetle Hünerlerini Sergiledi!
Dünyanın en ünlü modellerinden biri olan Bella Hadid pek çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler isimlerden. Toplumsal olaylara dair tepkileri, podyuma bomba gibi geri dönüşü ve aşk hayatıyla sıkça adından söz ettiren ünlü manken sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.
Bella Hadid bu sefer bizlere 'As bayrakları as as!' dedirten türden bir kareyle gündeme oturdu. Bakın dünyaca ünlü modeli hangi Türk lezzetiyle marifetlerini sergileyip bizleri şaşkına çevirdi!
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Büyüleyici güzelliğiyle dünya çapında nam yapıp hem moda hem de güzellik sektörüne yön veren ünlü model Bella Hadid sıkça gündem olan isimlerden bir tanesi.
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Galada, davetlerde, etkinliklerde ve defilelerde giydiği kombinlerde bakanı bir kez daha baktıran dünyaca ünlü model, yeni çıkarttığı markası ve parfümleriyle de adından söz ettiriyor.
Kardeşi Gigi Hadid'le birlikte toplumsal olaylara yönelik çok sağlam davranışlar sergileyerek bir kesimin de günlüne taht kuruyor.
Uluslararası birçok markanın yüzü olarak inanılmaz projelerde yer alan Bella Hadid bir dönem podyumlara veda ederek tüm sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı.
Bella Hadid'in kendisi gibi süpermodel olan kardeşi Gigi Hadid'le aynı podyumda yer alacağı haberi milyonlarca kişiyi heyecanlandırmıştı. Ve beklenen oldu; uzun yıllar sonra yeniden organize edilen efsane Victoria’s Secret Fashion Show'la podyumun tozunu attırdı.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça takipçisinin gözlerini üzerinde tutmayı başaran ünlü model son olarak da 2024 yılının z raporu tadında bir paylaşım yaptı.
Bella Hadid'in "2024❣️🔒"notlu dump'ı içerisinde yaprak sarması sardığı kare görenleri büyük afallattı tabii!
Süpermodelin en sevilen Türk mutfağı lezzetlerinden yaprak sarmasını elleriyle yaptığını görenler de bayrak asıp büyük bir heyecan yaşadı!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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