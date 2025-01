Şok Olacaksınız: Dünyaca Ünlü Model Bella Hadid Bakın Türk Mutfağından Hangi Lezzetle Hünerlerini Sergiledi!

Dünyanın en ünlü modellerinden biri olan Bella Hadid pek çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler isimlerden. Toplumsal olaylara dair tepkileri, podyuma bomba gibi geri dönüşü ve aşk hayatıyla sıkça adından söz ettiren ünlü manken sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

Bella Hadid bu sefer bizlere 'As bayrakları as as!' dedirten türden bir kareyle gündeme oturdu. Bakın dünyaca ünlü modeli hangi Türk lezzetiyle marifetlerini sergileyip bizleri şaşkına çevirdi!