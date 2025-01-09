ABD’de Orman Yangını: Los Angeles’ta Binden Fazla Ev Kül Oldu

ABD Los Angeles’ta başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. Yangın sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti, binden fazla ev kül oldu ve yaklaşık 100 bin kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı. Ayrıca bölgede elektrik ve su kesintileri de yaşanmaya başladı. Uzmanlar yangının şiddetli şekilde devam edeceğini ve en kötü noktasına henüz erişmediğini ifade etti.