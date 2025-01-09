ABD’de Orman Yangını: Los Angeles’ta Binden Fazla Ev Kül Oldu
ABD’de Orman Yangını: Los Angeles’ta Binden Fazla Ev Kül Oldu
ABD Los Angeles’ta başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. Yangın sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti, binden fazla ev kül oldu ve yaklaşık 100 bin kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı. Ayrıca bölgede elektrik ve su kesintileri de yaşanmaya başladı. Uzmanlar yangının şiddetli şekilde devam edeceğini ve en kötü noktasına henüz erişmediğini ifade etti.
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Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles’ta geçtiğimiz günlerde başlayan orman yangını Santa Ana adı verilen güçlü rüzgarlar nedeniyle kısa sürede geniş çaplı alana yayıldı.
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Euronews Türkçe’nin aktardığına göre, yangın sebebiyle yüz binden fazla kişi tahliye edildi. Bin binayı kül eden yangında 13 bin evin daha yanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu açıklandı.
Ayrıca şehirde yollardaki araç fazlalığı nedeniyle yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri zor anlar yaşıyor. Bölgede elektrik ve su kesintileri de yaşanıyor.
ABD merkezli hava durumu servisi AccuWeather, yangın sebebiyle yaşanan maddi kaybın ise yaklaşık 57 milyar dolar olduğunu ifade etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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