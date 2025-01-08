Evinde Ölü Bulunan Roketsan Mühendisinin Babasından Açıklama: "Cinayet Olduğuna Eminim"

Savunma sanayii kuruluşlarından Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel evinde ölü olarak bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Yücel’in kimyasal zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti. Borsada yoğun şekilde işlem yaptığı tespit edilen Yusuf Serdar Yücel’in internet geçmişi ve borsa hesapları incelemeye alınmıştı. Hayatını kaybeden mühendisin babası Ahmet Yücel ise oğlunun ölümünün cinayet olduğundan emin olduğunu açıkladı.