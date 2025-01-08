Evinde Ölü Bulunan Roketsan Mühendisinin Babasından Açıklama: "Cinayet Olduğuna Eminim"
Evinde Ölü Bulunan Roketsan Mühendisinin Babasından Açıklama: "Cinayet Olduğuna Eminim"
Savunma sanayii kuruluşlarından Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel evinde ölü olarak bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Yücel’in kimyasal zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti. Borsada yoğun şekilde işlem yaptığı tespit edilen Yusuf Serdar Yücel’in internet geçmişi ve borsa hesapları incelemeye alınmıştı. Hayatını kaybeden mühendisin babası Ahmet Yücel ise oğlunun ölümünün cinayet olduğundan emin olduğunu açıkladı.
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Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev alan Yusuf Serdar Yücel’den uzun süre haber alamayan arkadaşlarının başvurusu sonrasında eve polisle birlikte girilmiş ve genç mühendisin öldüğü tespit edilmişti.
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Borsada çok sayıda yatırımı bulunan Yusuf Serdar Yücel’in kredi kartı ile internetten satın aldığı sodyum nitratı içerek öldüğü tespit edilmişti.
Hayatını kaybeden genç mühendisin acılı babası Ahmet Yücel, KRT TV canlı yayınına katılarak olayın kesinlikle cinayet olduğunu söyledi.
“Bu çocuk sabah 8'den gece geç saatlere kadar çalışıyor yılbaşı gecesi. 'Artık uykuyu hak ettim' diyor, neşeli şekilde evine geliyor.”
“Eve girerken, bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve diz çöktürüldüğü... Çünkü sağ ayak gergin vaziyette, omuzların üstü çürümüş, bastırıldığını gösteriyor.”
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“Ve ölümüne sebep olan madde, yüzüne poşetle geçirilmiş. Çünkü sadece kabarcıklar şeklinde çürüme yüzünde var. Diğer vücudu tertemiz çocuğumun. Bunun kesin bir şekilde cinayet olduğunu, görevinden dolayı katledildiğine emin olduk.”
Babam Ahmet Yücel’in açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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