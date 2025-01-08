Roketsan’da Çalışan Mühendis Evinde Ölü Bulunmuştu: İnternet Geçmişi Mercek Altına Alındı
Roketsan’da Çalışan Mühendis Evinde Ölü Bulunmuştu: İnternet Geçmişi Mercek Altına Alındı
Türkiye’nin en önemli savunma sanayii firmalarından olan Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü olarak bulunmuştu. Genç mühendisin kimyasal madde içerek hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yücel’in ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in internet geçmişi ve borsa hesapları kontrol edilecek.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel, sodyum nitrat içerek hayatını kaybetmişti.
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Sabah Gazetesi’nden Ömer Çetin’in haberine göre, Yücel sodyum nitratı kredi kartıyla internetten satın aldı.
Genç mühendisin yoğun çekilde borsa işlemleri olduğu tespit edilirken, tüm telefon aramaları ve internet geçmişi de inceleme altına alındı.
Evde hırsızlık belirtisine rastlanmadı ve herhangi bir intihar notu da bulunmadı. Yusuf Serdar Yücel’in kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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