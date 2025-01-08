Korkunç Detay: Tesla'nın Patlatılması ChatGPT ile Planlanmış!
Korkunç Detay: Tesla'nın Patlatılması ChatGPT ile Planlanmış!
Yeni yılın ilk günlerinde Las Vegas'taki Trump Tower önünde Tesla markasına ait Cybertruck patlatıldı. Patlamanın bir terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. Bu patlama, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump ve onun en büyük destekçisi Musk'a bir mesaj olarak algılanmıştı.
Polis, patlamanın planlanmasında ChatGPT'nin kullanıldığını ortaya çıkardı.
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ABD, yeni yıla korkunç patlamalar ve terör saldırıları eşliğinde girdi. 2 Ocak'ta Trump Tower'ın önünde bir Tesla aracı patladı.
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Olayın ardından ilk açıklamayı yapan Elon Musk, "daha önce böyle bir şey görmedik" demişti.
ABD polisi, saldırının 37 yaşındaki Matthew Livelsberger tarafından planlanladığını ortaya çıkardı.
Saldırgan, saldırının detaylarını planlamak için ChatGPT başta olmak üzere yapay zeka uygulamalarını kullanmıştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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