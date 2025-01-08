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Korkunç Detay: Tesla'nın Patlatılması ChatGPT ile Planlanmış!

Korkunç Detay: Tesla'nın Patlatılması ChatGPT ile Planlanmış!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 11:47

Yeni yılın ilk günlerinde Las Vegas'taki Trump Tower önünde Tesla markasına ait Cybertruck patlatıldı. Patlamanın bir terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. Bu patlama, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump ve onun en büyük destekçisi Musk'a bir mesaj olarak algılanmıştı. 

Polis, patlamanın planlanmasında ChatGPT'nin kullanıldığını ortaya çıkardı.

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ABD, yeni yıla korkunç patlamalar ve terör saldırıları eşliğinde girdi. 2 Ocak'ta Trump Tower'ın önünde bir Tesla aracı patladı.

ABD, yeni yıla korkunç patlamalar ve terör saldırıları eşliğinde girdi. 2 Ocak'ta Trump Tower'ın önünde bir Tesla aracı patladı.

Vale teslim noktasında bulunan Tesla Cybertruck'ın patlamasının nedeni araştırıldı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'ya ait Cybertruck'a patlayıcılar yerleştirildiği, bunun bir terör saldırısı olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından ilk açıklamayı yapan Elon Musk, "daha önce böyle bir şey görmedik" demişti.

Olayın ardından ilk açıklamayı yapan Elon Musk, "daha önce böyle bir şey görmedik" demişti.

Musk daha sonra bunun bir terör saldırısı olduğunu açıkladı, birkaç gün başka bir noktada gerçekleşen saldırıyla da bağlantısı ortaya kondu.

Detaylar için;

ABD polisi, saldırının 37 yaşındaki Matthew Livelsberger tarafından planlanladığını ortaya çıkardı.

ABD polisi, saldırının 37 yaşındaki Matthew Livelsberger tarafından planlanladığını ortaya çıkardı.

Saldırgan, Tesla'nın patlamasından bir saat önce intihar etmişti. Saldırganın soruşturmaya giren dizüstü bilgisarayı, cep telefonu ve saati incelendi.

Saldırgan, saldırının detaylarını planlamak için ChatGPT başta olmak üzere yapay zeka uygulamalarını kullanmıştı.

Saldırgan, saldırının detaylarını planlamak için ChatGPT başta olmak üzere yapay zeka uygulamalarını kullanmıştı.

Yetkili isimler, patlamayla ilgili bilgilerin yapay zekayla toplandığını açıkladı. 

ChatGPT'nin cevapladığı sorular arasında, patlayıcının nasıl yerleştirilmesi gerektiği, bu patlayıcıların nereden satın alınması gerektiği gibi sorular yer alıyordu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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