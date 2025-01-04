100 Yıl Önce Bir Profesörün Tahmin Ettiği ve Bugün Sıkça Kullandığımız Şeyler

Geleceğin nasıl olacağını tahmin etmek, insanlık tarihi boyunca merak konusu oldu. Özellikle teknolojinin hızlı yükselişiyle bu tahminler daha da heyecan verici hale geldi. Bundan tam 100 yıl önce, İngiliz mucit Archibald Montgomery Low, geleceği tahmin ederek bir dizi öngörüde bulunmuştu. Bugün hayatımızın bir parçası olan pek çok teknoloji, aslında onun zihin dünyasında çoktan tasarlanmıştı! Ancak 1925 yılında bir mucidin yaptığı tahminler var ki bugün baktığımızda “Nasıl bu kadar doğru bilebilmiş?” diye şaşırmamak elde değil!