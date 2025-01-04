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100 Yıl Önce Bir Profesörün Tahmin Ettiği ve Bugün Sıkça Kullandığımız Şeyler

100 Yıl Önce Bir Profesörün Tahmin Ettiği ve Bugün Sıkça Kullandığımız Şeyler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.01.2025 - 13:20

Geleceğin nasıl olacağını tahmin etmek, insanlık tarihi boyunca merak konusu oldu. Özellikle teknolojinin hızlı yükselişiyle bu tahminler daha da heyecan verici hale geldi. Bundan tam 100 yıl önce, İngiliz mucit Archibald Montgomery Low, geleceği tahmin ederek bir dizi öngörüde bulunmuştu. Bugün hayatımızın bir parçası olan pek çok teknoloji, aslında onun zihin dünyasında çoktan tasarlanmıştı! Ancak 1925 yılında bir mucidin yaptığı tahminler var ki bugün baktığımızda “Nasıl bu kadar doğru bilebilmiş?” diye şaşırmamak elde değil!

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1920’lerin başında televizyon henüz deneysel bir cihazdı. Ancak Archibald Montgomery Low, televizyonların bir gün hayatımızın merkezine oturacağını öngörmüştü.

1920’lerin başında televizyon henüz deneysel bir cihazdı. Ancak Archibald Montgomery Low, televizyonların bir gün hayatımızın merkezine oturacağını öngörmüştü.

Ona göre televizyonlar, gazetelerin yerini alarak ana haber ve eğlence kaynağımız olacaktı. 

Bugün baktığımızda, Low'un bu tahmini fazlasıyla gerçekleşmiş durumda. Artık haberleri, dizileri ve eğlenceli içerikleri devasa ekranlardan ya da cebimizde taşıdığımız telefonlardan izliyoruz!

Low, döneminin telefonlarının yerini daha pratik ve hatasız çalışan otomatik telefonların alacağını düşünmüştü.

Low, döneminin telefonlarının yerini daha pratik ve hatasız çalışan otomatik telefonların alacağını düşünmüştü.

Bugün cep telefonlarımızla tek bir dokunuşla dünyanın öbür ucuyla iletişime geçebiliyor, görüntülü aramalar yapabiliyoruz. Kim derdi ki 1925’te bir mucit, elimizdeki bu sihirli cihazların geleceğini görebilecekti!

Low, evlerin bir gün haberleri ve önemli duyuruları yüksek sesle bildiren hoparlör sistemiyle donatılacağını öngörmüştü.

Low, evlerin bir gün haberleri ve önemli duyuruları yüksek sesle bildiren hoparlör sistemiyle donatılacağını öngörmüştü.

Bugün Google Home, Amazon Alexa ve Apple HomePod gibi akıllı asistanlar tam da Low'un tarif ettiği şekilde hayatımıza dahil oldu. Artık bir komutla müzik çalabiliyor, hava durumunu öğrenebiliyor ve akıllı ev sistemlerimizi kontrol edebiliyoruz.

1920’lerde uzun koridorları yürüyerek geçmek kaçınılmaz bir gerçekti. Ancak Low, “hareket eden yolların” bir gün hayatı kolaylaştıracağını düşündü.

1920’lerde uzun koridorları yürüyerek geçmek kaçınılmaz bir gerçekti. Ancak Low, “hareket eden yolların” bir gün hayatı kolaylaştıracağını düşündü.

Bugün alışveriş merkezleri, havalimanları ve metro istasyonları yürüyen merdivenlerle dolu. Her gün milyonlarca insan, Low'un hayalindeki sistem sayesinde zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Low, kömür ve petrolün sonsuz kaynaklar olmadığını ve bir gün yenilenebilir enerjiye yöneleceğimizi öngörmüştü. Ona göre rüzgar ve deniz dalgaları, gelecekte dünyanın enerji ihtiyacını karşılayacaktı.

Low, kömür ve petrolün sonsuz kaynaklar olmadığını ve bir gün yenilenebilir enerjiye yöneleceğimizi öngörmüştü. Ona göre rüzgar ve deniz dalgaları, gelecekte dünyanın enerji ihtiyacını karşılayacaktı.

Bugün rüzgar türbinleri ve hidroelektrik santralleri sayesinde dünyanın dört bir yanında temiz enerji üretiliyor.

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Eskiden insanların sabahları uyanabilmesi için görevliler tarafından pencerelerine vurulması gerekiyordu. Low, bu yöntemin yerini otomatik alarmların alacağını öngördü.

Eskiden insanların sabahları uyanabilmesi için görevliler tarafından pencerelerine vurulması gerekiyordu. Low, bu yöntemin yerini otomatik alarmların alacağını öngördü.

Bugün telefonlarımız ve dijital saatlerimiz, bizi tam istediğimiz saatte uyandırıyor.

Archibald Montgomery Low'un tahminleri, sadece birer tesadüf müydü, yoksa olağanüstü bir ileri görüşlülüğün eseri mi? Bir yüzyıl öncesinden bugünü böylesine net görmek, gerçekten inanılmaz!

Archibald Montgomery Low'un tahminleri, sadece birer tesadüf müydü, yoksa olağanüstü bir ileri görüşlülüğün eseri mi? Bir yüzyıl öncesinden bugünü böylesine net görmek, gerçekten inanılmaz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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