100 Yıl Önce Bir Profesörün Tahmin Ettiği ve Bugün Sıkça Kullandığımız Şeyler
100 Yıl Önce Bir Profesörün Tahmin Ettiği ve Bugün Sıkça Kullandığımız Şeyler
Geleceğin nasıl olacağını tahmin etmek, insanlık tarihi boyunca merak konusu oldu. Özellikle teknolojinin hızlı yükselişiyle bu tahminler daha da heyecan verici hale geldi. Bundan tam 100 yıl önce, İngiliz mucit Archibald Montgomery Low, geleceği tahmin ederek bir dizi öngörüde bulunmuştu. Bugün hayatımızın bir parçası olan pek çok teknoloji, aslında onun zihin dünyasında çoktan tasarlanmıştı! Ancak 1925 yılında bir mucidin yaptığı tahminler var ki bugün baktığımızda “Nasıl bu kadar doğru bilebilmiş?” diye şaşırmamak elde değil!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1920’lerin başında televizyon henüz deneysel bir cihazdı. Ancak Archibald Montgomery Low, televizyonların bir gün hayatımızın merkezine oturacağını öngörmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Low, döneminin telefonlarının yerini daha pratik ve hatasız çalışan otomatik telefonların alacağını düşünmüştü.
Low, evlerin bir gün haberleri ve önemli duyuruları yüksek sesle bildiren hoparlör sistemiyle donatılacağını öngörmüştü.
1920’lerde uzun koridorları yürüyerek geçmek kaçınılmaz bir gerçekti. Ancak Low, “hareket eden yolların” bir gün hayatı kolaylaştıracağını düşündü.
Low, kömür ve petrolün sonsuz kaynaklar olmadığını ve bir gün yenilenebilir enerjiye yöneleceğimizi öngörmüştü. Ona göre rüzgar ve deniz dalgaları, gelecekte dünyanın enerji ihtiyacını karşılayacaktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eskiden insanların sabahları uyanabilmesi için görevliler tarafından pencerelerine vurulması gerekiyordu. Low, bu yöntemin yerini otomatik alarmların alacağını öngördü.
Archibald Montgomery Low'un tahminleri, sadece birer tesadüf müydü, yoksa olağanüstü bir ileri görüşlülüğün eseri mi? Bir yüzyıl öncesinden bugünü böylesine net görmek, gerçekten inanılmaz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın