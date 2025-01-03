Çin'in Alışveriş Merkezlerinde Canı Sıkılan Erkekler İçin Geliştirdiği Dahiyane Çözüm
Çin'in Alışveriş Merkezlerinde Canı Sıkılan Erkekler İçin Geliştirdiği Dahiyane Çözüm
Alışverişe çıkmak bazı erkekler için tam bir işkenceye dönüşebiliyor, özellikle de saatlerce mağaza mağaza dolaşmak hiç de cazip gelmiyorsa. Şanghay'da bir alışveriş merkezi, kadınların alışveriş yaparken sıkılan eşlerini eğlendirmek için ilginç bir çözüm sundu. Video oyunları, rahat koltuklar ve bolca eğlence! Gelin beraber inceleyelim!
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2017 yılında Şanghay'daki Global Harbour Alışveriş Merkezi, alışveriş yapmaktan sıkılan erkekler için "özel dinlenme odaları" adı verilen cam kapsüller kurdu.
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Bu kapsüller TV ekranı, klavye, oyun konsolları ve rahat bir koltukla donatılmış durumda. Ayrıca QR kodlarıyla rezerve edilebiliyor ve içeri girenler video oyunları oynayabiliyor, TV programları izleyebiliyor veya müzik dinleyebiliyor.
Bir erkek müşteri, kapsüllerin tam anlamıyla bir 'kazan-kazan' durumu olduğunu belirterek, "Kız arkadaşım alışveriş yaparken telefonumla ilgilendiğimi görünce kızıyor. Ama şimdi oyun oynayarak zaman geçirebiliyorum, o da alışverişine rahatça devam edebiliyor." dedi.
Her ne kadar bu fikir bazı erkekler için cazip gelse de kapsüllerin her detayı mükemmel değil. Bazı kullanıcılar, kapsüllerin havasız ve dar olduğunu, hatta birkaç dakika oturduktan sonra ter içinde kaldıklarını belirtti.
Öte yandan kadın müşteriler de bu duruma pek sıcak bakmıyor. Bir kadın müşteri, "Sevgililer ve eşler alışverişte çantaları taşımak, su şişelerini açmak ve alınacak kıyafetler hakkında fikir vermek için var." diyerek kapsüllerin alışveriş deneyimini olumsuz etkilediğini savundu.
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Bazı kadınlar, alışveriş sırasında yalnız olmanın keyifsiz olduğunu düşünse de, birçok erkek için kapsüller 'kaçış noktası' haline gelmiş durumda.
Siz ne düşünüyorsunuz, böyle bir kapsülü denemek ister miydiniz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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