Çin'in Alışveriş Merkezlerinde Canı Sıkılan Erkekler İçin Geliştirdiği Dahiyane Çözüm

Alışverişe çıkmak bazı erkekler için tam bir işkenceye dönüşebiliyor, özellikle de saatlerce mağaza mağaza dolaşmak hiç de cazip gelmiyorsa. Şanghay'da bir alışveriş merkezi, kadınların alışveriş yaparken sıkılan eşlerini eğlendirmek için ilginç bir çözüm sundu. Video oyunları, rahat koltuklar ve bolca eğlence! Gelin beraber inceleyelim!