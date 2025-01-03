Her Gün Binlerce Kişinin Geçtiği Bu Havalimanında Neden 2 Kişinin Mezarı Var?
Her Gün Binlerce Kişinin Geçtiği Bu Havalimanında Neden 2 Kişinin Mezarı Var?
Uçak pistleri, genelde sadece kalkış ve inişlerin yapıldığı sıradan alanlar gibi görünür. Ancak bazı pistler, yerin altına gizlenmiş sıra dışı hikayelere sahiptir. Georgia’daki Savannah Hilton Head Havalimanı, bu ilginç yerlerden biri. Her gün binlerce uçağın geçtiği bu pistin altında iki mezar bulunuyor. Peki, bu mezarlar neden hala orada duruyor?
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Savannah Hilton Head Havalimanı’nın bulunduğu alan, bir zamanlar Catherine ve Richard Dotson adında bir çifte aitti. 1797 doğumlu bu çift, 50 yıl boyunca evliliklerini sürdürdükten sonra, Catherine 1877 yılında hayata gözlerini yumdu. Richard ise 1884’te ona katıldı.
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O dönemin geleneklerine uygun olarak çift, topraklara yan yana gömüldü. Ancak zaman içinde bu arazinin kaderi değişti.
II. Dünya Savaşı sırasında, bölge askeri uçakların iniş-kalkış yapabilmesi için havalimanına dönüştürüldü ve burada bulunan yaklaşık 100 mezarın çoğu Bonaventure Mezarlığı’na taşındı. Ancak Catherine ve Richard’ın mezarları yerinden kıpırdatılamadı.
Dotson çiftinin yakınları, mezarların taşınmasına kesinlikle karşı çıktı. Onlara göre Catherine ve Richard, hayatlarını adadıkları bu topraklarda sonsuza dek kalmalıydı.
Yetkililer, aileyi ikna edemeyince mezarlar olduğu gibi bırakıldı ve pist, doğrudan bu mezarların üzerine inşa edildi. Ancak çiftin anısına saygı göstermek adına mezar taşları pistin üzerinde görünecek şekilde işaretlendi.
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Ancak ilginç olan tek mezar bu çiftin mezarları değil. Pist kenarında, iki akrabaları olan Daniel Hueston ve John Dotson’ın mezarları da bulunuyor.
Bugün Savannah Hilton Head Havalimanı’nda pisti dikkatlice incelerseniz, mezar taşları hala yerinde duruyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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