Her Gün Binlerce Kişinin Geçtiği Bu Havalimanında Neden 2 Kişinin Mezarı Var?

Uçak pistleri, genelde sadece kalkış ve inişlerin yapıldığı sıradan alanlar gibi görünür. Ancak bazı pistler, yerin altına gizlenmiş sıra dışı hikayelere sahiptir. Georgia’daki Savannah Hilton Head Havalimanı, bu ilginç yerlerden biri. Her gün binlerce uçağın geçtiği bu pistin altında iki mezar bulunuyor. Peki, bu mezarlar neden hala orada duruyor?