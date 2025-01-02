300 Yıl Geride Olduğumuzu İddia Eden ve Kafaları Allak Bullak Eden Kayıp Zaman Teorisi

Bugün aslında 2025'te değil de 1725 yılında yaşadığınızı söylesek ne düşünürdünüz? Alman tarihçi Heribert Illig, 614 ile 911 yılları arasındaki 300 yılın hiç yaşanmadığını iddia ediyor. Bu teoriye göre tarihin önemli bir kısmı uydurma. Papa II. Sylvester ve III. Otto, zamanı manipüle ederek takvimde oynama yaptı. Peki, bu iddiaların arkasında nasıl kanıtlar var?