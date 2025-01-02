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300 Yıl Geride Olduğumuzu İddia Eden ve Kafaları Allak Bullak Eden Kayıp Zaman Teorisi

300 Yıl Geride Olduğumuzu İddia Eden ve Kafaları Allak Bullak Eden Kayıp Zaman Teorisi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 17:04

Bugün aslında 2025'te değil de 1725 yılında yaşadığınızı söylesek ne düşünürdünüz? Alman tarihçi Heribert Illig, 614 ile 911 yılları arasındaki 300 yılın hiç yaşanmadığını iddia ediyor. Bu teoriye göre tarihin önemli bir kısmı uydurma. Papa II. Sylvester ve III. Otto, zamanı manipüle ederek takvimde oynama yaptı. Peki, bu iddiaların arkasında nasıl kanıtlar var?

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Heribert Illig, bu çarpıcı iddiasını 1991 yılında yayımladığı "Das erfundene Mittelalter: Die grösste Zeitfälschung der Geschichte" (İcat Edilmiş Orta Çağ: Tarihteki En Büyük Zaman Sahtekârlığı) kitabında dile getirdi.

Heribert Illig, bu çarpıcı iddiasını 1991 yılında yayımladığı "Das erfundene Mittelalter: Die grösste Zeitfälschung der Geschichte" (İcat Edilmiş Orta Çağ: Tarihteki En Büyük Zaman Sahtekârlığı) kitabında dile getirdi.

Illig’e göre, Papa II. Sylvester ve Kutsal Roma İmparatoru III. Otto, Bizans İmparatoru VII. Konstantin’in desteğiyle takvimi 1000 yılına denk getirmek için 300 yıllık bir zaman dilimini uydurdu. Peki ama neden?

Illig’e göre, Papa II. Sylvester ve Kutsal Roma İmparatoru III. Otto, Bizans İmparatoru VII. Konstantin’in desteğiyle takvimi 1000 yılına denk getirmek için 300 yıllık bir zaman dilimini uydurdu. Peki ama neden?

İddiaya göre bu üçlü lider, kendi dönemlerini İsa’nın doğumundan tam 1000 yıl sonrasına denk getirmek istiyordu. Çünkü bu tarih, Hristiyan toplumunda büyük bir sembolik anlam taşıyordu.

İddiaya göre bu üçlü lider, kendi dönemlerini İsa’nın doğumundan tam 1000 yıl sonrasına denk getirmek istiyordu. Çünkü bu tarih, Hristiyan toplumunda büyük bir sembolik anlam taşıyordu.

Illig ayrıca, bu zaman dilimini doldurmak için Charlemagne gibi figürlerin ve İspanya’nın Müslümanlar tarafından fethinin tamamen uydurma olduğunu öne sürdü.

Illig'in teorisinin dayandığı temel birkaç argüman var:

Illig'in teorisinin dayandığı temel birkaç argüman var:

  • Tarihi belgelerdeki boşluklar: Erken Orta Çağ'dan günümüze ulaşan çok az orijinal belge var. Çoğu kopya ve bu durum, sahtecilik ihtimalini güçlendiriyor.

  • Takvim tutarsızlıkları: Julian ve Gregoryen takvimleri arasındaki hesaplamalar, Illig’e göre tam olarak örtüşmüyor.

Elbette bilim insanları bu teoriyi birçok farklı kanıtla çürütüyor. Örneğin ağaç halkalarının incelenmesi, "kayıp" denilen yılların gerçekten yaşandığını kanıtlıyor.

Elbette bilim insanları bu teoriyi birçok farklı kanıtla çürütüyor. Örneğin ağaç halkalarının incelenmesi, "kayıp" denilen yılların gerçekten yaşandığını kanıtlıyor.

İslam Altın Çağı’ndan, Çin’in Tang Hanedanı’na kadar birçok sanat eseri ve belge, bu dönemin varlığını doğruluyor.

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Birçok tarihçi, Kayıp Zaman Teorisi’ni bir komplo teorisi olarak nitelendiriyor. Ancak bu teorinin hala destekçileri var çünkü karşıt kanıtların her biri, teorinin destekçileri tarafından sahte kanıt olarak görülüyor.

Birçok tarihçi, Kayıp Zaman Teorisi’ni bir komplo teorisi olarak nitelendiriyor. Ancak bu teorinin hala destekçileri var çünkü karşıt kanıtların her biri, teorinin destekçileri tarafından sahte kanıt olarak görülüyor.

Belki de asıl soru şu: Tarihe dair bildiğimiz her şeyi sorgulamaya cesaretimiz var mı? Ne dersiniz 2025 yılında mıyız, yoksa aslında hala 1725’te mi yaşıyoruz?

Belki de asıl soru şu: Tarihe dair bildiğimiz her şeyi sorgulamaya cesaretimiz var mı? Ne dersiniz 2025 yılında mıyız, yoksa aslında hala 1725’te mi yaşıyoruz?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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