300 Yıl Geride Olduğumuzu İddia Eden ve Kafaları Allak Bullak Eden Kayıp Zaman Teorisi
300 Yıl Geride Olduğumuzu İddia Eden ve Kafaları Allak Bullak Eden Kayıp Zaman Teorisi
Bugün aslında 2025'te değil de 1725 yılında yaşadığınızı söylesek ne düşünürdünüz? Alman tarihçi Heribert Illig, 614 ile 911 yılları arasındaki 300 yılın hiç yaşanmadığını iddia ediyor. Bu teoriye göre tarihin önemli bir kısmı uydurma. Papa II. Sylvester ve III. Otto, zamanı manipüle ederek takvimde oynama yaptı. Peki, bu iddiaların arkasında nasıl kanıtlar var?
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Heribert Illig, bu çarpıcı iddiasını 1991 yılında yayımladığı "Das erfundene Mittelalter: Die grösste Zeitfälschung der Geschichte" (İcat Edilmiş Orta Çağ: Tarihteki En Büyük Zaman Sahtekârlığı) kitabında dile getirdi.
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Illig’e göre, Papa II. Sylvester ve Kutsal Roma İmparatoru III. Otto, Bizans İmparatoru VII. Konstantin’in desteğiyle takvimi 1000 yılına denk getirmek için 300 yıllık bir zaman dilimini uydurdu. Peki ama neden?
İddiaya göre bu üçlü lider, kendi dönemlerini İsa’nın doğumundan tam 1000 yıl sonrasına denk getirmek istiyordu. Çünkü bu tarih, Hristiyan toplumunda büyük bir sembolik anlam taşıyordu.
Illig'in teorisinin dayandığı temel birkaç argüman var:
Elbette bilim insanları bu teoriyi birçok farklı kanıtla çürütüyor. Örneğin ağaç halkalarının incelenmesi, "kayıp" denilen yılların gerçekten yaşandığını kanıtlıyor.
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Birçok tarihçi, Kayıp Zaman Teorisi’ni bir komplo teorisi olarak nitelendiriyor. Ancak bu teorinin hala destekçileri var çünkü karşıt kanıtların her biri, teorinin destekçileri tarafından sahte kanıt olarak görülüyor.
Belki de asıl soru şu: Tarihe dair bildiğimiz her şeyi sorgulamaya cesaretimiz var mı? Ne dersiniz 2025 yılında mıyız, yoksa aslında hala 1725’te mi yaşıyoruz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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