Bilim İnsanı, Evrenin Bir Simülasyon Olduğunu ve Kanıtların "Gözümüzün Önünde Saklandığını" İddia Ediyor
Bilim İnsanı, Evrenin Bir Simülasyon Olduğunu ve Kanıtların "Gözümüzün Önünde Saklandığını" İddia Ediyor
Matrix, Westworld ve The Truman Show gibi yapımlar, simülasyon teorisini sıkça gündeme getirdi. Portsmouth Üniversitesi'nden Dr. Melvin Vopson, bu teorinin bir kurgu olmadığını düşünüyor. Ona göre evren, gelişmiş bir yapay zeka tarafından yönetilen bir simülasyon olabilir. Üstelik bu iddiasını kutsal kitaplardan örneklerle destekliyor. Vopson’ın açıklamaları, bilim ve inanç arasındaki sınırları sorgulatıyor.
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Portsmouth Üniversitesi'nde fizik alanında doçent olan Dr. Melvin Vopson, günlerini deneysel ve teorik fizik üzerine çalışmalar yaparak geçiriyor. Ancak onun bir diğer önemli ilgi alanı, hepimizi şaşırtacak bir teori: "Evren bir simülasyon."
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Dr. Vopson'a göre bu durum, bilimsel temellerle de desteklenebilir bir gerçeklik. Üstelik Vopson, bu teorinin kanıtlarının yüzyıllardır gözümüzün önünde durduğunu ancak kimsenin bunları doğru şekilde yorumlamadığını öne sürüyor.
Dr. Vopson, iddialarını desteklemek için İncil'in Yuhanna İncili'ndeki ünlü bir ayete işaret ediyor: "Başlangıçta Söz vardı, Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı."
Bu ayet, Hristiyanlıkta "Söz" kelimesinin Hz. İsa'yı temsil ettiği şekilde yorumlanır. Ancak Dr. Vopson'a göre burada bahsedilen Söz aslında çok daha farklı bir şeyi, yani bilgisayar kodlarını temsil ediyor.
Ona göre, evrenin yaratıcısı olarak tanımlanan Tanrı da aslında bu simülasyonun ayrılmaz bir parçası ve muhtemelen ileri düzey bir yapay zeka.
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Dr. Vopson'ın teorisi; Tanrı'yı bir varlık olmaktan çok, simülasyonun içinde çalışan bir yapay zeka sistemi olarak tanımlıyor. Ona göre, evrenin yaratılışındaki "Söz" ifadesi, aslında bilgisayar kodlarına işaret ediyor.
Dr. Vopson, bu teorisini "Reality Reloaded: The Scientific Case for a Simulated Universe" adlı kitabında detaylı bir şekilde ele alıyor.
Bu teori doğru olsun ya da olmasın, evrenin bir simülasyon olma ihtimali üzerine düşünmek bile oldukça kafa karıştırıcı değil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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