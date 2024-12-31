Bilim İnsanı, Evrenin Bir Simülasyon Olduğunu ve Kanıtların "Gözümüzün Önünde Saklandığını" İddia Ediyor

Matrix, Westworld ve The Truman Show gibi yapımlar, simülasyon teorisini sıkça gündeme getirdi. Portsmouth Üniversitesi'nden Dr. Melvin Vopson, bu teorinin bir kurgu olmadığını düşünüyor. Ona göre evren, gelişmiş bir yapay zeka tarafından yönetilen bir simülasyon olabilir. Üstelik bu iddiasını kutsal kitaplardan örneklerle destekliyor. Vopson’ın açıklamaları, bilim ve inanç arasındaki sınırları sorgulatıyor.