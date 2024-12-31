İnme Geçirdikten Sonra İtalyan Aksanıyla Konuşmaya Başlayan Kadın: "Sanki Beni Taklit Eden Biri Konuşuyor!"

Londra'da yaşayan Althia Bryden, geçirdiği bir inme sonrası hayatının tamamen değiştiğini söylüyor. İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan kadın, bu durumu 'kendi sesini tanıyamamak' olarak tanımlıyor. Peki, beyin nasıl böyle bir değişime yol açabiliyor? Gelin bakalım!