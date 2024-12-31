İnme Geçirdikten Sonra İtalyan Aksanıyla Konuşmaya Başlayan Kadın: "Sanki Beni Taklit Eden Biri Konuşuyor!"
İnme Geçirdikten Sonra İtalyan Aksanıyla Konuşmaya Başlayan Kadın: "Sanki Beni Taklit Eden Biri Konuşuyor!"
Londra'da yaşayan Althia Bryden, geçirdiği bir inme sonrası hayatının tamamen değiştiğini söylüyor. İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan kadın, bu durumu 'kendi sesini tanıyamamak' olarak tanımlıyor. Peki, beyin nasıl böyle bir değişime yol açabiliyor? Gelin bakalım!
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Althia Bryden, 4 Mayıs 2024'te geçirdiği inmenin ardından konuşma yetisini ve vücudunun sağ üst kısmındaki hissiyatını kaybetti. Üç ay boyunca tek bir kelime bile konuşamayan Althia, boynundaki bir karotis ağı nedeniyle bu durumu yaşadı.
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Konuşmaya başladığında herkes şoke oldu. Kelimeleri, yoğun bir İtalyan aksanıyla dökülüyordu. Daha önce hiç İtalya'ya gitmemiş olmasına rağmen, aksanı ve kullandığı bazı kelimeler tam anlamıyla İtalyan kültürünü yansıtıyordu.
Althia, bu yeni sesi ilk duyduğunda şok olduğunu ve bir süre kendi sesine inanamadığını söylüyor: "Hemşire bana bakıyordu ve yüzündeki şaşkınlığı hiç unutamıyorum. Sonra diğer hemşireleri çağırdı ve herkes şaşkınlıkla beni izledi."
Konuşma terapistleri ve doktorlar, bu durumun çok nadir görülen bir sendrom olan "Yabancı Aksan Sendromu"ndan kaynaklanabileceğini düşündüler.
Bu sendrom, beyindeki hasarın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve kişinin konuşma tarzı, ritmi ve aksanı değişebiliyor.
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Althia, bu durumu şöyle özetliyor: "Artık ben değilim… Kahkaham bile farklı, jest ve mimiklerim bile bana ait değil. Kendimi bir palyaço gibi hissediyorum ve insanlar bana bakarken sanki başka biriymişim gibi davranıyorlar."
Yabancı Aksan Sendromu, genellikle bir inme veya beyin travması sonrası ortaya çıkan nadir bir durum. Beyindeki dil ve konuşma merkezlerindeki hasar, kişinin kelimeleri farklı bir aksanla telaffuz etmesine neden olabiliyor.
Doktorlar, durumun tam olarak ne kadar süreceğini ya da tamamen iyileşip iyileşmeyeceğini öngöremiyor. Ancak Althia'nın hikayesi, beynimizin ne kadar karmaşık ve şaşırtıcı bir organ olduğunu bir kez daha kanıtladı!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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