Sevgili Yengeç, bugün İkizler Dolunayı'nın eşsiz enerjisi, iş hayatında perde arkasında saklı kalmış her türlü detayı, sırrı ve bilgiyi gün yüzüne çıkarıyor. Belki bir projenin gizli kalmış bir ayrıntısı, belki birinin üstünü örtmeye çalıştığı bir hata ya da sana söylenmeyen bir bilgi... Bugün hepsi bir bir ortaya çıkabilir. Bu durum ilk etapta biraz stres yaratıyor olabilir ancak kısa süre içerisinde durumu kontrol altına alabilirsin. Tabii bu süreçte gözünü dört açmalısın, zira kimin neyi neden yaptığını anlayarak iş hayatında büyük bir avantaj sağlayabilirsin.

Günün ikinci yarısında ise edindiğin bilgileri kullanmaya başlayabilirsin! Uzun süredir kapanmayan bir dosyayı kapatmak, ödeme süreçlerini toparlamak, eksikleri tamamlamak ve haftayı temiz bir şekilde bitirmek için adeta içinde bir enerji patlaması yaşayabilirsin. Bugün yaptığın küçük düzenlemeler bile uzun vadede iş yükünü azaltacak etkisi olabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay, uzun zamandır seni yoran ve belki de ağırlığını çok uzun zamandır hissettiğin bir duygunun kapısını kapatıyor. Yani şimdi bir şeyle vedalaşıyorsun ama bu vedalaşma seni hafifletiyor... Geçmişten kurtulmak ise özellikle bekarsan, kalbe dokunan bir sohbetle yeni bir aşkın heyecanını kapına getiriyor. Aşkı bulmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…