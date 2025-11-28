onedio
Yengeç Burcu
29 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

28.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Kasım Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları



Sevgili Yengeç, bugün iç dünyanınla dış hayatın arasındaki dengeyi korumakta oldukça başarılısın. İş hayatında, kendini yormadan, ufak tefek planlamalar yapabilecek bir sakinlik içindesin. Hafta sonu enerjini bozmadan, üretkenliğini sürdürebilirsin. Üstünde düşündüğün düzenlemeler, sana uzun vadede ferahlık ve huzur getirebilir.

Günün ilerleyen saatlerinde ise özellikle finansal konulara dair içgüdülerin daha da güçleniyor. Bir harcama yapmayı düşünüyorsan ya da önemli bir karar alman gerekiyorsa, hislerin sana doğru yolu gösterecek. Kendine olan güvenin tam, bu da seni motive ediyor. Bugün alacağın olumlu bir geri bildirim, enerjini daha da yükseltebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise, kalbin hem korunmayı hem de sevilmeyi arzuluyor bugün! İyi haber şu ki, bu iki duyguyu aynı anda yaşayacağın bir güne başlıyoruz. Partnerin bugün seninle daha fazla ilgilenmek, daha çok temas kurmak isteyebilir; bu da aranızdaki romantizmi artırabilir. Bekar Yengeçler için ise akşam saatleri, kalpten kalbe bir bağ oluşturacak yeni bir tanışma ihtimali ile dolu. Kırılganlıklarını bir kenara bırakıp kendini açtığında, aşk kapını çalıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

