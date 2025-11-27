Sevgili Yengeç, Merkür'ün durağan konuma geçtiği bu dönemde, iş hayatında biraz dalgalanma yaşayabilirsin. Belki de bir projenin son aşamasındasın ve bir detay seni durduruyor. Ancak unutma, bu detay belki de seni çok daha kaliteli ve tatmin edici bir sonuca ulaştırmaya hazırlanıyor. Bu durumda, sabırlı ol ve detaylara takılmaktan korkma.

Tam da bu noktada, her bir detayı en ince ayrıntısına kadar incelemek isteyebilirsin. Bu sayede gözden kaçırdığın her ne ise keşfedebilirsin. Merkür duruyorsa, sen de durmaktan korkma. Önce dur, derin bir nefes al ve ilerlemene engel olan düğümleri çöz. Bu süreçte kapını çalan fırsat ise adeta kaderini değiştirebilir, unutma. Sana büyük bir fırsat ve yükselme şansı sunan teklife elindeki projeyi de katmayı bir düşün deriz.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise durumlar biraz karışık görünüyor... Belki de partnerin senden bir şey saklıyor gibi hissediyorsun ya da belki de onun sert sözleri seni kabuğuna çekiyor. Bu durumda, bir an 'yeter artık' diyerek geri çekilme isteği oluşabilir. Bir anda vereceğin duygusal tepkiler, tartışmayı daha da büyütebilir. Ancak belki de bu kavganın büyümesinin zamanı çoktan gelmiştir, ne dersin? Zaten yeterince alttan almadın mı? Toksik ilişkiden ve seni dibe çeken aşktan kurtul. Kapını çalan duygu, önce hüzün olsa da sunu mutluluk olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…