Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile Venüs kavuşumu, iş hayatındaki duygusal karışıklıkları çözüme kavuşturuyor. Uzun zamandır içten içe yıprandığın, belirsizliklerle dolu durumlar bugün daha net bir şekilde görünüyor. İş arkadaşlarınla arandaki iletişimde yumuşama yaşanıyor ve özellikle senden anlayış bekleyen bir kişiyle arandaki kırgınlıklar tatlı bir dille düzeliyor. Bu arada iş yükünü daha rahat bir şekilde düzenleyebilmen için gelişmeler de yaşanıyor.

Bu harmonik durum, motivasyonunu artırıyor ve projelerini daha rahat bir şekilde toparlamanı sağlıyor. Üzerinde emek verdiğin bir konu, farkında olmadan çevrendeki insanların desteğini çekiyor. Bugün attığın her adım, profesyonel duruşunu güçlendiriyor. Bir konuşma ya da verilen bir söz, iş düzenine yeni bir soluk getirebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Venüs kavuşumu kalbini coşturuyor. Partnerinin inceliği seni her zamankinden çok daha fazla etkileyebilir; küçük bir iltifat bile ruhuna sıcak bir kapı aralayabilir. Romantik bir yakınlaşma adım adım geliyor ve bugün ilk kıvılcımla birlikte ailen de genişliyor. Evlenmeyi ya da evli isen bir evlat sahibi olmayı düşünmeye başlayabilirsin bugün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…