Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz daha duygusal olabilir. Gökyüzünün iki hızlı gezegeni Merkür ve Venüs'ün kavuşumu, duygusal derinliğini bir üst seviyeye çıkarabilir. Bu durum, mide hassasiyetine ya da tatlıya olan düşkünlüğünde bir artışa neden olabilir. Ama merak etme, bu durumun üstesinden gelmenin yolları var.

Rutinin içinde, belki de bir fincan ılık içecek ile küçük bir mola vermek, hem fiziksel hem de zihinsel olarak toparlanmanı sağlayabilir. Belki de bir kitap okuyarak, belki de hafif bir yürüyüş yaparak... Kendini doğanın kollarına bırakıp, tüm stresini üzerinden atabilirsin. Unutma, su ve sakinlik bugün senin en iyi şifan. Belki biraz meditasyon yapabilir, belki de bir banyo keyfi ile kendini şımartabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…