23 Kasım Pazar Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu
23 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Kasım Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzündeki Merkür ve Jüpiter arasındaki üçgen açı, duygusal hassasiyetini dengelemeye yardımcı oluyor. Bu durum, karın ve midendeki hassasiyeti artırabilir. Bu nedenle bu bölgelere özellikle dikkat etmende fayda var. Stres, sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple, hafif ve lifli gıdalar tüketmek, su içmeyi artırmak gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek senin için oldukça faydalı olabilir.

Enerji seviyende bugün dalgalanmalar yaşayabilirsin. Bu durumu dengelemek için kısa yürüyüşlere çıkmayı veya hafif esneme hareketleri yapmayı deneyebilirsin. Akşam saatlerinde ise sakinleştirici bir müzik eşliğinde meditasyon yapmak veya sıcak bir bitki çayı içmek, ruhsal durumunu dengelemeye yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

