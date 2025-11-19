onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Kasım Perşembe Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
20 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Kasım Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygularınla baş başa bir gün seni bekliyor. Duyguların, bedeninde yankı bulacak ve bu durum seni biraz yorabilir. Ancak bu yorgunluğun yerini farkındalığın artmasıyla bir rahatlama hissi alacak. Kendini daha iyi tanıma fırsatı bulacak, belki de daha önce fark etmediğin birçok ayrıntıyı keşfedeceksin.

Bu arada bildiğin gibi bir konu üzerinde fazla düşünmek, genellikle omuzlarında bir ağırlık oluşturur. Ama bugün, bu konuyu kafandan atmayı başardığında, omuzlarında hissettiğin bu ağırlığın da hafiflediğini göreceksin. Belki de bu, hayatında bir şeyleri değiştirmenin tam zamanı. Akşam saatleri ise sana şaşırtıcı bir rahatlama hali seni sarabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin bir haber, belki de uzun zamandır görüşemediğin bir dostunun sürpriz ziyareti, seni güçlü kılabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

