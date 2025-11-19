Sevgili Yengeç, bugün duygularınla baş başa bir gün seni bekliyor. Duyguların, bedeninde yankı bulacak ve bu durum seni biraz yorabilir. Ancak bu yorgunluğun yerini farkındalığın artmasıyla bir rahatlama hissi alacak. Kendini daha iyi tanıma fırsatı bulacak, belki de daha önce fark etmediğin birçok ayrıntıyı keşfedeceksin.

Bu arada bildiğin gibi bir konu üzerinde fazla düşünmek, genellikle omuzlarında bir ağırlık oluşturur. Ama bugün, bu konuyu kafandan atmayı başardığında, omuzlarında hissettiğin bu ağırlığın da hafiflediğini göreceksin. Belki de bu, hayatında bir şeyleri değiştirmenin tam zamanı. Akşam saatleri ise sana şaşırtıcı bir rahatlama hali seni sarabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin bir haber, belki de uzun zamandır görüşemediğin bir dostunun sürpriz ziyareti, seni güçlü kılabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…