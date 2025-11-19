Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde enerjisiyle herkesi etkisi altına alan bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay, gizemli ve tutkulu Akrep burcunda sahne alıyor ve kalbini besleyecek bir dönüşümün ilk işaretlerini sunuyor. Belki de uzun zamandır beklediğin, kalbini hızla çarptıran bir ilişki veya bağ, bu dönemde yeniden can bulabilir.

Bu dönemde, geçmişin kapılarını açmak ve eski anıları yeniden canlandırmak bile söz konusu olabilir. Belki de eski bir aşk, belki de uzun zamandır görüşmediğin bir dost... Kim bilir, belki de geçmişte kalan bir hikaye, bu Yeni Ay'ın enerjisiyle yeniden hayat bulacak. İçindeki duygusal pusulayı takip ederek yenileneceksin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…