Sevgili Yengeç, bugün romantik yaşamında Ay ile Neptün'ün karşı karşıya gelecek. Bu, duygusal dünyanda bir dizi iniş çıkışa neden olabilir. Belki de bir an için kendini bulutların üzerinde hissederken, bir sonraki anda kendini dalgaların altında bulabilirsin. Bu, biraz karmaşık görünebilir ancak bu durumun üstesinden gelmenin yolu, duygularını ve beklentilerini partnerinle açıkça paylaşmaktan geçiyor. Şimdi, partnerinle arandaki ilişkide beklentilerini net bir şekilde paylaşmanın zamanı geldi.

Tabii eğer bekarsan, bugün biraz nostalji hissi yaşayabilirsin. Geçmişten bir tanıdık, belki de eski bir aşk, bugün yeniden hayatına girebilir. Bu, eski alevlerin yeniden alevlenmesine neden olabilir. Ancak bu durumun önemli bir hatırlatması var: Geçmişe dönmeyi gerçekten istiyor musun? Bu soruya cevabın evetse, belki de eski aşklarınla yeniden bir araya gelme fırsatın olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…