Sevgili Yengeç, bugün eski bir aşkın belki de tatlı bir hatırası, seni duygusal bir yolculuğa çıkarabilir. Belki de bir fotoğraf, bir parfüm kokusu ya da bir şarkı, geçmişte yaşadığın romantik anları hatırlatır. Bu hatıralar, seni duygusal bir labirente sürükleyebilir ve belki de biraz hüzün, biraz özlem hissetmeni sağlar.

Bir anda beklenmedik bir şekilde eski bir partnerden haber alabilirsin. Bu haber, kalbindeki durgun suları karıştırabilir ve duygusal bir fırtınaya sebep olabilir. Ancak bu sefer, bu hatıra seni geçmişi özlemek yerine, geleceğe bakmaya teşvik edecek. Geçmişte yaşadığın ve belki de sana acı veren bir ilişkiyi hatırlaman, aynı hataları tekrarlamaman için bir uyarı olabilir. Belki de bu hatıra sayesinde, benzer bir toksik ilişkiden kendi kendini koruyacak, ayrılık kararıyla özgürleşeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…