Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak. Öyle ki, gökyüzünde Ay ile Jüpiter'in büyülü kavuşumu tam da burcunda gerçekleşiyor. Bu göksel buluşma, aşk hayatında karizmanın zirveye tırmanmasını sağlayabilir. İşte bu yüzden, geçmişte belki de seni gözden kaçıran biri, bugün seni fark edebilir. Kim bilir, belki de bu kişi, gözünü senden alamayacak ve aşk için tutkulu, anlamlı adımlar atmaya başlayacak.

Öte yandan, eğer aşk hayatında kırgınlıklar varsa, bugün yıkılmaz zannettiğin duvarlar bir bakışla yıkılabilir. Evet, belki de bu duvarları yıkmak için gereken sadece bir bakış. Hem romantizmin hem de gururun bugün yükseklerde olacak. Ancak unutma, kalbin her zaman doğruyu bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…