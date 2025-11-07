Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak. Çünkü Ay ile Jüpiter kavuşumu tam da burcunda gerçekleşiyor ve bu durum, kariyer hayatında öne çıkmanı, elinin güçlenmesini sağlıyor. Hiç planında olmayan bir iş teklifi ya da beklentilerini aşan bir proje bugün karşına çıkabilir. Kapını çalan teklifler ise pek tabii kendine olan güvenin tavan yapmasını sağlayabilir. Şimdi bu enerjiyi çevrendeki insanlara da yansıtarak iyi bir lider olmaya odaklanabilirsin.

Belki de bu noktada birlikte yükselmeyi hedeflediğin kişilerle iş ortaklıkları kurabilir ve sözleşmeler imzalayabilirsin. İş birliği yapacağın kişilere çok güvensen de aceleci olma, hukuki süreçleri takip et ve şartların lehine olduğundan emin ol. Özellikle herkesin hak ettiğini alması için adaletli bir anlaşma sürecine odaklan.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün karizmanın doruklarında olabilirsin. Seni geçmişte gözden kaçıran biri, bugün fark edebilir. Öyle ki gözünü senden alamayacak bu yabancı aşk için tutkulu ve anlamlı adımlar atabilir. Öte yandan eğer ilişkinde kırgınlıklar varsa, bugün yıkılmaz zannettin duvarlar bir bakışla yıkılabilir. Hem romantizmin hem de gururun bugün yükseklerde. Ama kalbin, doğruyu bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…