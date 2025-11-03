Sevgili Yengeç, bugün seni birazcık zorlayacak bir durumla karşı karşıyasın. Mars ve Uranüs'ün karşıtlığı, seni alıştığının dışında bir durumla karşı karşıya bırakıyor. Kariyer hayatında uzun süredir takip ettiğin kalıpları kırmak, başkalarının belirlediği sınırların ötesine geçmek isteği içinde olduğunu hissediyorsun. Aslında bir süredir kafanın bir köşesinde bu değişikliği yapma düşüncesi vardı ve bugün, bu düşünceyi eyleme dökme kararı alabilirsin.

Tam da bu noktada maddi konularda da risk alma isteğin artabilir, tabii dikkatli de olmalısın. Bugün sezgilerin kadar mantığını da dinlemelisin. Uranüs'ün beklenmedik yön değiştirmeleri, bugün sana her zaman bir 'B plan'ının olması gerektiğini hatırlatabilir. İşte bu durumda kazanmak için güzel bir plan yaparak aldığın risklere değecek adımlar atabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise, derinlerde sakladığın duyguların yüzeye çıkması an meselesi. Aman dikkat bugün, eski bir aşktan haber almak, seni duygusal bir çıkmaza sokabilir. Ancak bu durum, geçmişinle yüzleşme ve kendini özgürleştirme fırsatı da olabilir. Yani bugün, duygularını kontrol etmeye çalışmasan da geçmiş ile gelecek arasındaki seçimini dikkatle yapman gerekecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…