Sevgili Yengeç, bugün içgüdülerin ve sezgilerin senin en büyük pusulan olacaktır. İş yerinde, arkadaşlarınla veya ailenle geçirdiğin zamanlarda, kimin ne düşündüğünü, kimin neyi gizlediğini hemen sezebilirsin. Bu özel yeteneğin, seni doğru yola yönlendirirken, duygularını kontrol altında tutman ve fazla göstermemen önemli olacak.

Günün ikinci yarısında ise bir yöneticiyle veya üst düzey bir kişiyle önemli bir görüşme seni bekliyor olabilir. Bu görüşmede, söylediklerin kadar nasıl söylediğin de büyük etki yaratacak. Güvenilir duruşun, sezgisel yaklaşımın ve samimiyetin, seni farklı kılacak. Ayrıca, geçmişte yaptığın çalışmaların meyvelerini toplamaya başlayacaksın. Şimdi, sabrının ödüllendirilecek!

Biraz da aşk konuşalım! Bugün eski bir mesaj, geçmişten bir ses ya da koku seni sarabilir... Aman dikkat bu, kaderin ince bir oyunu olabilir. Kalbin bir anlığına geçmişi ve bugünü karıştırabilir. Ancak bu durumda bile, duyguların yüzeye çıkmasına izin vermelisin. Çünkü bu, içsel bir temizlik süreci gibi olacak ve geçmişe veda etmeni sağlayacak! Eski defterleri kapatmanın tam sırası. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…