Sevgili Yengeç, bu haftanın ilk günü, seni alışılagelmişin dışına çıkmaya, konfor alanından bir adım öteye gitmeye çağırıyor. Ancak bu durum, Ay'ın Oğlak burcunda olduğu bu dönemde, aslında iş hayatında risk almanı ve yeni bir başlangıç yapmanı teşvik ediyor. Bu durum, seni hedeflerine daha da yaklaştırabilir. Yöneticilerinin gözüne girmek veya bir teklif almak gibi olasılıklar, bu hafta senin için oldukça yüksek görünüyor.

Geçmişte seni rahatsız eden ve endişelendiren konulara bugün, cesur bir duruşla ve belki de hiç olmadığı kadar kararlı bir şekilde yaklaşacaksın. Artık korkuların değil, öz güvenin konuşuyor. Yeni iş fırsatlarına veya projelere aktif bir şekilde katılman, haftanın geri kalanı için sağlam bir zemin oluşturacak.

Aşk hayatında ise reddedemeyeceğin bir duygusal yoğunluk hissetmeye başlıyorsun. Bu noktada partnerinle daha derin ve anlamlı bağlar kurma arzusu içinde olabilirsin. Bu sabah yaşayacağın küçük bir sürpriz ise romantik bir günün habercisi olabilir. Aşkınıza renk katacak jestlerin dışında artan paylaşımlarınız da ilişkinizi derinleştirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…