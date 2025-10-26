Sevgili Yengeç, haftanın ilk gününe hoş geldin! Bugün, seni alışılagelmişin dışına çıkmaya, belki de hiç girmediğin bir alana adım atmaya çağırıyor. Konfor alanından bir adım öteye gitmek, bilinmeyenle yüzleşmek... Kulağa biraz korkutucu geliyor, değil mi? Ancak Ay'ın Oğlak burcunda olduğu bu dönemde, aslında bu durum, iş hayatında risk almanı ve yeni bir başlangıç yapmanı teşvik ediyor.

Biraz cesaret, biraz risk ve işte karşında yeni bir başlangıç! Bu durum, seni hedeflerine daha da yaklaştırabilir. İşte bu noktada, yöneticilerinin gözüne girmek veya bir teklif almak gibi olasılıklar, bu hafta senin için oldukça yüksek görünüyor. Geçmişte seni rahatsız eden ve endişelendiren konulara bugün, cesur bir duruşla ve belki de hiç olmadığı kadar kararlı bir şekilde yaklaşacaksın. Artık korkuların değil, öz güvenin konuşuyor. Yeni iş fırsatlarına veya projelere aktif bir şekilde katılman, haftanın geri kalanı için sağlam bir zemin oluşturacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…