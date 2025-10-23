Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Özellikle kariyer alanında, güç ve kontrol temaları öne çıkıyor. Güneş ile Plüton arasındaki kare açı, iş ortaklıkların ve finansal konular üzerinde stratejik düşünmeyi ve hareket etmeyi gerektirecek. Bu durum, beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği bir dönem olabilir. Ancak heyecanlanma ve panik yapma! Zira, bu değişimler aslında senin daha güçlü olmanı sağlayacak.

Bugün alacağın soğukkanlı kararlar, uzun vadede seni daha bağımsız ve güçlü bir konuma getirecek. Bu yüzden, kararlarını verirken dikkatli ol ve her adımını özenle at. Ve tabii ki, bizden sana bir tavsiye: Bugün sezgilerine de güven. Plüton'un enerjisi, seni hem uyarıyor hem de belirli bir yöne doğru yönlendiriyor. Ancak, rakiplerinin ve iş ortaklarının gerçek niyetlerini anlamak için biraz daha çaba sarf etmen gerekebilir. Bu durumda, sabırlı ol ve detaylara dikkat et. Sonuçta, doğruyu bulacağına emin olabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…