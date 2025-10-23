Sevgili Yengeç, aşk hayatında bugün duygusal bir kasırga kopuyor! Partnerinle arandaki tutku ve kıskançlık, bir romantik dram filmi karesini andırıyor. Plüton, Güneş'in üzerinden geçerek hayatına adeta bir giriş yapıyor ve duyguların daha önce hiç olmadığı kadar yoğun ve derin bir boyuta ulaşıyor.

Tabii eğer bekar bir Yengeç'sen, geçmişten tanıdık bir yüzün tekrar hayatına giriş yapabileceğini unutma. Ancak bu kez, geçmişteki hatalarından ders çıkarmış, daha bilinçli ve güçlü bir birey olarak karşılayacaksın bu durumu. Geçmişin derin hislerine ve tutkularına kapılmadan, onları yönetebilecek kadar cesur olacaksın. Yani, geçmişin seni ele geçirmesine izin vermeyeceksin... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…