Sevgili Yengeç, bugün astrolojik gökyüzünde Güneş ile Chiron'un karşı karşıya geliyor. Bu durum, kalbinin en derin köşelerinde saklı duran, belki de unutmayı tercih ettiğin bir yaranın yeniden gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Belki de bu, partnerinin geçmişte sergilediği bir davranış, belki de attığı bir adımın hatırası olabilir. Ya da belki de eski bir aşkın hatırası, ansızın karşına çıkan bir rüzgar gibi seni sarabilir ve geçmişe götürebilir.

Ancak unutma ki, geçmişte yaşadıklarını aynı şekilde yaşayamazsın artık. Zaman ilerledi, sen değiştin ve belki de eskiye veda edip geleceğe odaklanman gerekiyordur, ne dersin? Belki bu süreçte partnerinle yollarını ayırmak zorunda da kalabilirsin. Önüne bak... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…