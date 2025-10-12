Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında biraz dalgalanmalar yaşayabilirsin. Partnerinle arandaki mesafeler biraz belirginleşebilir ve bu durum, bir süreliğine kafanı karıştırabilir. Ancak söz konusu aşk olduğunda sabırlı ve anlayışlı doğanı ortaya koyarak bu durumu dengelemekte zorlanmayacağını biliyoruz.

Özellikle de eğer bekarsan, eski bir aşkın ya da tanıdık bir yüzün ansızın hayatına geri dönmesi gibi bir durumla karşılaşabilirsin. Bu beklenmedik durum karşısında ne yapacağını bilemez bir hale gelebilirsin. Ancak unutma, her şeyin bir çözümü vardır ve bazen en iyi çözüm, karar vermek için biraz zaman tanımaktır.

Kafa karışıklığına rağmen, hayatının kontrolünün senin elinde olduğunu unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…