Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında biraz daha içe dönük hissediyor olabilirsin. Sevdiğin kişinin belki de tam olarak anlamlandıramadığın soğuk tavırlarını yanlış bir şekilde yorumlama ihtimalin var. Ancak unutma, her şey bir konuşmayla çözülebilir. Akşam saatlerinde, sıcak bir çayın eşlik ettiği samimi bir konuşma, aranızdaki soğuk havayı dağıtabilir ve yerine sıcak bir esinti getirebilir.

Eğer henüz bekarsan ve hatta kalbin de boşsa, eski bir platonik aşkın yeniden canlanma ihtimali bugün oldukça yüksek. Belki de geçmişte kıvılcımı sönmüş bir aşkın alevleri, bugün yeniden parlamaya başlayabilir. Kim bilir, belki de bu, gerçek bir kavuşma yaşamanın tam sırasıdır... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…