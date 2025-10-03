4 Ekim Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde yaşanan hareketlilik, özellikle aşk hayatını yakından ilgilendirecek nitelikte. Venüs ile Güney Ay Düğümü kavuşumu, adeta bir zaman yolculuğu etkisi yaratıyor ve seni geçmişine, unutulmuş duygularına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

İşte bu yüzden, bugün duygusal labirente dalmaktan korkma. Çünkü bu defa kalbin, kiminle yol almak istediğini, hangi yolu seçmek istediğini çok net bir şekilde sana söylüyor. Geçmişe dönüp bakmak, belki de biraz hüzünlü, belki de biraz nostaljik olabilir. Ancak unutma ki, bazen veda etmek gerekir. Belki de bugün, geçmişe dönüp bakmanın ve o eski duygulara, o eski anılara, belki de o eski aşka veda etmenin tam zamanıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…