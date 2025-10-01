2 Ekim Perşembe Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugünün enerjisi ve Venüs ile Plüton arasındaki gerginlik, seni tam bir 'ya var ya yok' durumuna sürükleyebilir. Bu durum, ilişkinde kıskançlık hissi ya da yoğun duyguların ön plana çıkmasına neden olabilir. Aşk hayatında bir tür sınavdan geçiyormuş gibi hissedebilirsin.

Eğer bekar bir Yengeçsen, bugün karşına çıkan bir kişi sana öyle bir enerji verebilir ki, bu enerji seni derinden etkileyebilir. Bu karşılaşma, duygusal dünyanda kalıcı bir iz bırakabilir ve belki de hayatının aşkıyla karşı karşıya olduğunu hissedebilirsin. Bu nedenle, duygularını kontrol etmeye çalış ve kalbinin sesini dinle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…