Yengeç Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 12 Ocak - 18 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ocak - 18 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için iş dünyasındaki ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkıyor. Gökyüzündeki Merkür ile Jüpiter karşıtlığı, beklentilerini netleştirmeni talep ediyor. Belirsizliklerle dolu anlaşmalar artık belirginleşmeye, şekil almaya başlıyor. İş birliklerinde büyük vaatler kadar gerçekçi şartları da konuşman gerekebilir. Ancak doğru dengeyi kurabilirsen, bu durumdan kazançlı çıkacağın kesin.

Haftanın sonuna doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay, kariyerinde yeni bir ortaklık ya da önemli bir anlaşma ihtimalini gündeme taşıyor. Tek başına hareket etmek yerine güç birliği yapmayı düşünmen, seni daha hızlı ileriye taşıyabilir. Tabii bu Yeni Ay, profesyonel ilişkilerinde sağlam temeller kurmanı da sağlar! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın en çarpıcı etkisi Venüs’ün Kova burcuna geçişi ile yaşanıyor. Duyguların derinleşiyor ama bu kez bağımlı değil, özgür bir bağ kurma isteği öne çıkıyor. Romantik ilişkinde tutkuyu tazeleyen beklenmedik gelişmeler söz konusu oluyor. Aşka heyecan katan sürprizler, yeni maceralar ve şehvet seni sarıyor. Tabii bekarsan, güçlü bir çekim, biraz gizemli bir yakınlaşma söz konusu olabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

