Sevgili Yengeç, bu hafta senin için iş dünyasındaki ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkıyor. Gökyüzündeki Merkür ile Jüpiter karşıtlığı, beklentilerini netleştirmeni talep ediyor. Belirsizliklerle dolu anlaşmalar artık belirginleşmeye, şekil almaya başlıyor. İş birliklerinde büyük vaatler kadar gerçekçi şartları da konuşman gerekebilir. Ancak doğru dengeyi kurabilirsen, bu durumdan kazançlı çıkacağın kesin.

Haftanın sonuna doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay, kariyerinde yeni bir ortaklık ya da önemli bir anlaşma ihtimalini gündeme taşıyor. Tek başına hareket etmek yerine güç birliği yapmayı düşünmen, seni daha hızlı ileriye taşıyabilir. Tabii bu Yeni Ay, profesyonel ilişkilerinde sağlam temeller kurmanı da sağlar!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın en çarpıcı etkisi Venüs’ün Kova burcuna geçişi ile yaşanıyor. Duyguların derinleşiyor ama bu kez bağımlı değil, özgür bir bağ kurma isteği öne çıkıyor. Romantik ilişkinde tutkuyu tazeleyen beklenmedik gelişmeler söz konusu oluyor. Aşka heyecan katan sürprizler, yeni maceralar ve şehvet seni sarıyor. Tabii bekarsan, güçlü bir çekim, biraz gizemli bir yakınlaşma söz konusu olabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…